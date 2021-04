Sistema de iluminação do viaduto Murilo Domingos passa por período de testes

Termina às 18h desta sexta-feira (16) o prazo para o cadastramento do Kit Alimentação Escolar. Os responsáveis devem acessar o link disponível no site da Prefeitura de Cuiabá e preencher o cadastro disponibilizado. A ação é coordenada pela primeira-dama Márcia Pinheiro e envolve as secretarias municipais de Educação e de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

Após acessar o cadastro, o responsável pela família do aluno deve preencher as informações solicitadas, verificando a unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima da sua residência.

Ao preencher o requerimento, o responsável deverá informar os seus dados pessoais e do aluno ou alunos matriculados – nome completo, data de nascimento, unidade educacional que está matriculado, ano/turma e código da matricula -, solicitando o Kit Alimentação Escolar.

Receberão o kit crianças/estudantes não atendidas por nenhum programa social, que não estejam inscritas no Programa Bolsa Família e que em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), suas famílias estejam em dificuldades. Caso a família tenha mais de um filho matriculado na rede pública municipal de Educação, receberá um kit para cada aluno.

Após o preenchimento, o cadastro passará por avaliação sócio econômico, por meio de uma entrevista/visita domiciliar, que será realizada pela equipe técnica do CRAS. Com a aprovação, as informações serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação. Os kits serão entregues nas unidades educacionais onde as crianças/estudantes estão matriculados.

As equipes gestoras irão agendar dia e hora para a entrega do Kit Alimentação Escolar aos responsáveis, com a adoção de todas as medidas de biossegurança, da mesma forma como é feito atualmente em relação à entrega dos kits aos estudantes atendidos pelo Programa Bolsa Família.

Entrega de kits

Desde o ano passado, com o início da pandemia, a Prefeitura de Cuiabá distribui o Kit Alimentação Escolar para 18 mil estudantes da rede pública municipal, em situação de vulnerabilidade, assistidos pelo programa Bolsa Família do Governo Federal. No total já foram distribuídos 66.062 kits, em cinco etapas, para 18 mil crianças/estudantes. Em dezembro de 2020, o kit foi entregue para 100% dos alunos.

Este mês a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação está distribuindo a sétima etapa do Kit Alimentação Escolar para os alunos atendidos pelo Bolsa Família.

SERVIÇO:

Cadastramento – Kit Alimentação Escolar

Data: 13 a 16 de abril

Hora: Das 8 horas do dia 13, até às 18 horas do dia 16/04