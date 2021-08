Sistema de Informação aplicado pela Secretaria de Fazenda desperta interesse do TCE-MT

O secretário municipal de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho, recebeu no início dessa semana, na sede da unidade no Palácio Alencastro, a visita de representantes do Tribunal de Contas do Estado- TCE-MT. A equipe conheceu o setor de georeferenciamento e a estrutura tecnológica da pasta, sobre as formas de aplicação e os resultados obtidos com a aplicação desses sistemas.

Os representantes foram recebidos pelos coordenadores de Cadastro Imobiliário, Bruno Ricardo Costa Alves, pelo coordenador de Georeferenciamento Jeferson Vilela do Carmo e pela diretora de cadastro Helenise Ferreira para conhecer in loco como funciona o Sistema de SIG Cuiabá, que dispõe sobre o sistema de informações geográficas e de cadastros fundiários do município, considerado referência no País.

“Receber visitas como essa nos fazem entender que as metodologias que estão sendo executadas pelo Executivo Municipal, bem como a estrutura montada na área tecnológica considerada referência no país, promove a transparência das ações e aplicações dos recursos públicos e o intercâmbio entre os órgãos”, disse o secretário municipal de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho.

“Os resultados não poderiam ser diferentes. Esse intercâmbio de informações resultam na melhoria da administração pública e consequentemente para a sociedade”, A equipe do TCE tem percorrido as secretarias municipais a fim de estabelecer estudos de comparação de produtos, serviços e melhorias práticas do uso da tecnologia GIS em serviços públicos”, acrescentou.

Estiveram presentes à visita, os membros do TCE, Ariete Stella Simões, Nelson Kawahara, Emerson Augusto de Canto, Danilo de Almeida e Mateus Maçal.