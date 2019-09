Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso é contemplado com dois prêmios nacionais

A partir desta sexta-feira (06.09), cerca de 700 atletas de 17 estados disputam, em Cuiabá, o Campeonato Brasileiro de Karatê-dô Tradicional 2019, proporcionando combates de alta qualidade técnica. A competição acontece em um dos equipamentos do Complexo Arena Pantanal, o Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantins, e segue até sábado (07.09), das 9h às 21h. A entrada é gratuita.

Com 146 atletas inscritos, a delegação de Mato Grosso é um dos destaques na competição nacional. A equipe mato-grossense masculina de kumite foi campeã na edição 2018 do campeonato, realizado em São Paulo, e a equipe feminina de kata, levou a medalha de prata.

O objetivo do Karatê Tradicional é desenvolver mente e corpo em estado de equilíbrio, com formação em técnicas de combate. Os confrontos do campeonato neste fim de semana contam com atletas de 05 a 65 anos competindo nas categorias que vão do infantil ao máster.

Já na Arena Pantanal, a agenda da semana conta com jogos da Copa Verde e da Copa FMF 2019, além de uma feijoada em seu espaço interno. Confira:

COPA FMF

Na sábado (07.09), às 17h, o Clube Esportivo Dom Bosco enfrenta o Araguaia na Arena Pantanal. A partida é válida pela quinta rodada da competição realizada pela Federação Matogrossense de Futebol, cujo campeão será um dos representantes de Mato Grosso na Copa do Brasil de 2020. Os ingressos são vendidos na bilheteria do estádio no dia do jogo.

Na mesma data, no horário de almoço, o Dom Bosco realiza sua 3ª Feijoada Azul e Branco, na área vip do setor oeste da Arena.

A tabela da Copa FMF 2019 com programação das demais partidas dessa quinta rodada pode ser acessada AQUI.

COPA VERDE

Na quarta-feira (11.09), às 19h30, a Arena Pantanal recebe o confronto decisivo entre Cuiabá-MT e Costa Rica-MS pelas quartas de final da Copa Verde. Quem vencer garante vaga na semifinal da competição nacional, já que o jogo de ida, que aconteceu na quarta-feira (04.09), terminou em empate de 1 a 1.

O clube campeão da Copa Verde terá vaga assegurada nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020. Por Mato Grosso, o Luverdense também segue vivo na disputa depois de vencer o Goiás por 2 a 1 na primeira partida das quartas de final. Com a vitória, o time de Lucas do Rio Verde tem a vantagem do empate para avançar no torneio.