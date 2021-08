Sistema Faeg ao Seu Lado é realizado em Jataí

Para comemorar sete décadas ao lado de quem produz e faz de Goiás uma referência mundial na produção de alimentos, o Sistema Faeg [que reúne a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária (Ifag) e Sindicatos Rurais)] promoveu o “Encontro Sistema Faeg ao Seu lado”, nesta sexta-feira, 27. O evento foi realizado no Parque de Exposições Agropecuárias Nélio de Moraes Vilela, em Jataí, seguindo todas as medidas de saúde para coibir a proliferação da Covid-19.

Participaram produtores rurais e lideranças do setor produtivo de 14 municípios do sudoeste do Estado, além de prefeitos, secretários e dirigentes de Sindicatos Rurais, técnicos e agentes que atuam diretamente nas diversas cadeias do agro. Também estiveram presentes, o Secretário da Agricultura Tiago Mendonça, o presidente da Goinfra Pedro Sales e a Secretária de Educação Fátima Gavioli. A Programação contou com reuniões específicas. Os participantes discutiram os desafios e estratégias assertivas para o futuro do setor que alimenta o país e sustenta a economia brasileira.

Fizeram parte da programação a retomada do Programa Campo Saúde, com atendimentos médicos gratuitos para prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Além dessa ação, o público conheceu os aplicativos e soluções digitais criadas pelo hub de inovação do Sistema Faeg voltados para o campo.