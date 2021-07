Sistema FAEMG investe em Segurança Pública

O Sistema FAEMG/SENAR/INAES está de mãos dadas com o governo do estado para a instalação física adequada e moderna da Delegacia de Crimes Rurais e de Cargas, da Polícia Civil de Minas Gerais, que terá sua sede na capital. O Sistema FAEMG injetará recursos financeiros para a reforma do prédio, localizado na Avenida Tereza Cristina, 3826, no bairro Gameleira, que irá beneficiar os produtores rurais com medidas eficientes de investigação e apuração de crimes rurais. A parceria para a reforma do prédio conta com a participação do SICOOB Crediminas, Silemg, Siamig, Fetcemg.

“Segurança no campo é um tema de alto interesse da FAEMG, pois os crimes rurais precisam ser investigados e apurados com uma inteligência específica. Dificilmente o crime é isolado ou único, pois está atrelado a quadrilhas especializadas em cargas e produtos previamente identificados. O estudo do modus operandi é também importantíssimo para a apuração dos crimes. Tudo isso precisa ser estudado e centralizado para se chegar à autoria e ao combate eficiente do crime, gerando a segurança ao produtor rural, à sua produção e a todos os trabalhadores que estão envolvidos com esta. Esta é a finalidade da Delegacia de Crimes Rurais e é para este fim que a FAEMG está junta com o Governo de Minas: para que ela seja instalada adequadamente para atuar em prol do produtor rural mineiro!”

Roberto Simões – Presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

“A FAEMG, parceira de primeira hora na reforma do prédio onde se instalará as Delegacias Especializadas de Combate aos Crimes Rurais e Cargas, teve o Comunicado de Manifestação de Interesse, publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça feira, dia 20/7/2021! Em meu nome e da Polícia Civil, fica registrado o nosso agradecimento, pois este projeto irá trazer qualidade as investigações relativas aos diversos crimes que acometem o homem do campo, sendo esta parceria um exemplo a ser seguido por outros entes do nosso Estado.”

Márcio Simões Nabak – Superintendente de Investigação e Polícia Judiciária

“A Polícia Civil de Minas Gerais, através do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio/DEPATRI, agradece à FAEMG por se juntar a outros parceiros na reforma das novas instalações das Delegacias Especializadas de Investigação e Repressão a Crimes Rurais e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas. A parceria trará mais eficiência nos serviços realizados pelas Unidades Policiais, com destaque para a apuração dos crimes perpetrados na área rural.”

Kleyverson Rezende – Chefe do DEPATRI

“Quero agradecer ao Dr. Roberto Simões por acreditar no nosso projeto e contribuir para a reforma e instalação da delegacia rural. Este é um serviço de segurança preventiva e ao mesmo tempo investigativo que beneficia a todos que vivem e produzem no campo. E não podemos deixar de agradecer também ao governo Romeu Zema que nos cedeu este prédio em Belo Horizonte.”

Dep. Antônio Carlos Arantes – 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa