Sistema FAEP disponibiliza previsão do tempo para período de 30 dias

O Sistema FAEP/SENAR-PR passou a disponibilizar uma ferramenta completa de previsão do tempo em seu site e no aplicativo para celular. A nova seção possui informações como temperatura, chuva, umidade do ar, cobertura de nuvens, direção do vento, pressão atmosférica e ponto de orvalho. Esses dados estão disponíveis em formato de tabela ou mapas interativos e contemplam os 399 municípios do Paraná. O serviço conta com previsão para os próximos 30 dias – tempo maior do que a média de outros sites gratuitos, que costumam disponibilizar dados de até 15 dias. O acesso às informações não tem custo.

Segundo Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema FAEP/SENAR-PR, essa ferramenta responde a uma das principais demandas dos produtores rurais do Paraná. “Saber da previsão do tempo é uma das preocupações diárias dos agricultores e pecuaristas. As atividades agropecuárias dependem principalmente da chuva, mas também de outros aspectos como direção do vento, alertas de geada, tempestades e outros possíveis fenômenos climáticos. É um serviço crucial e que agora disponibilizamos gratuitamente”, enfatiza Ana.

A resposta a essa necessidade do campo surgiu após a realização de um levantamento junto a produtores rurais em diversas regiões do Estado. “Nós fizemos uma pesquisa para saber o que nossos usuários mais queriam. Por isso a escolha de dados como o vento, chuvas, alertas meteorológicos e os mapas de previsão de tempo”, comenta Renato Probst, consultor do Departamento de Tecnologia da Informação (Deti) do Sistema FAEP/SENAR-PR.

A seção da previsão do tempo no site e no clima compila informações recebidas por meio da Open Weather, uma empresa mundialmente famosa por fornecer dados de previsão do tempo a megaempresas multinacionais, como Microsoft e Airbnb. “A ideia é continuar subindo atualizações, com inovações que possam ajudar ainda mais nossos usuários”, completa Probst.

Serviço

As informações da previsão do tempo estão disponíveis no site https://sistemafaep.org.br/previsao-do-tempo/

O aplicativo do Sistema FAEP, onde consta o serviço de previsão do tempo, está disponível para smartphones com sistema Android e iOS. Para ter a ferramenta no celular, basta acessar as lojas Apple Store ou Play Store ou a página app.sistemafaep.org.br e fazer o download. O acesso às informações é gratuito e sem necessidade de assinatura.

Mande sua sugestão

Os usuários do serviço de previsão do tempo têm um papel fundamental no aprimoramento da ferramenta. Somente com a navegação pela nova seção é que aparecem possíveis pontos de melhoria. Se você tem sugestões, mande para o e-amil: sac@sistemafaep.org.br.