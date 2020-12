Sistema Faepa/Senar promove 54º Encontro Ruralista na quarta-feira (9)

O 54º Encontro Ruralista com o tema “Vencendo Sempre” acontece na quarta-feira, 9 de dezembro, das 9h às 17h, no formato videoconferência, com transmissão ao vivo do auditório do Ed. Palácio da Agricultura, sede do Sistema Faepa/Senar, em Belém, para os 10 Núcleos Regionais: Baixo Amazonas, Transamazônica, Tocantins, Tapajós, Sul Do Pará, Carajás, Guajarina, Nordeste Paraense, Bragantina e Marajó.

O encontro, que acontece duas vezes ao ano, ocorre paralelo à Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Representantes da FAEPA, cuja pauta foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará.

A agenda do encontro contemplará apresentações dos painéis sobre o Pró-Pará; Estação Cidadania; Questões fundiárias e trabalhistas e seus impactos para o Agro; Ações do Senar; Segurança no Campo; Defesa Agropecuária; Agência de Notícias.

A abertura será conduzida pelo presidente da Faepa, Carlos Xavier, na presença de diretores, e as palestras contarão com a participação do superintendente do Senar, Walter Cardoso, da assessora técnica da Faepa, Eliana Zacca, do presidente do Iterpa, Bruno Kono, do assessor Jurídico da CNA, Rodrigo Hugueney , dos coronéis Mário Solano e Dilson Júnior, Marcos Pollon, Rosirayna Remor, Samyra Alves Albuquerque de Lima, Alcinda Oliveira do Nascimento e Walbert Monteiro.

Uma das apresentações mais esperadas é a do secretário Especial de Assuntos Fundiários, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministro Nabhan Garcia, que falará sobre o Programa Titula Brasil, importante iniciativa do Governo Federal com objetivo de acelerar o processo de regularização fundiária, através do Incra, em parceria com os munícipios paraenses.

O Encontro Ruralista, promovido pelo Sistema Faepa/Senar/ Sindicatos com apoio da CNA, é um dos maiores eventos de líderes sindicais do Brasil e reunirá online delegados representantes de 132 Sindicatos, coordenadores de 10 Núcleos Regionais, assessores técnicos sindicais, diretores, técnicos, palestrantes, autoridades e convidados em um objetivo comum: debater os temas mais relevantes do agronegócio paraense.

Clique aqui e confira a programação preliminar do evento.