Sistema FAESC/SENAR participa do Show Tecnológico em Campos Novos

Em busca de conhecimento, o jovem João Nascimento Matos se interessou pelo curso de Aprendizagem Rural em Fruticultura. Sempre atento aos cursos de capacitação, viu no Senar uma oportunidade de crescimento profissional.

Ele está entre os 32 jovens, com idade entre 18 e 24 anos, que começaram as aulas nesta segunda-feira (21), na parte teórica do curso no município de Rio Real/BA, onde o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural– Senar/SE iniciou as duas turmas de Aprendizagem Rural voltadas para a cadeia da fruticultura, sendo a turma da manhã uma parceria com o Senar Bahia.

O curso será realizado durante quase um ano com carga horária de 960 horas. Sendo 480 horas de aulas teóricas de responsabilidade do Senar Sergipe, e as demais horas, são as aulas práticas, que ficam a cargo da empresa sergipana Maratá, que nesse caso atua também em outros estados do país.

A pedagoga do Senar/SE, Carla Aparecida acompanhou de perto o primeiro dia de aula dos novos alunos e destaca que o curso terá 13 módulos, entre eles: Competências interpessoais, Informática, Comunicação oral escrita, Matemática básica, Cidadania Saúde e Trabalho, Segurança Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros, Agricultura, Irrigação, Segurança na Aplicação de Agrotóxicos, Operação e Manutenção e Máquinas e Implementos Agrícolas e Fruticultura I e II.

“O programa de Aprendizagem Rural vem de uma demanda do Governo Federal da Lei da Aprendizagem. Estamos realizando essa turma em Fruticultura, mas tem ainda os cursos on-line de Administração Rural, para atender outras empresas do setor agropecuário”, explica a pedagoga.

O representante do RH da empresa Maratá, Rubens dos Santos, conta que a expectativa é formar mão de obra qualificada para as empresas. “Além das aulas teóricas de responsabilidade do Senar, teremos saídas de campo e a prática profissional na empresa”, explica.

Outras empresas contribuintes também contrataram o Senar para capacitação dos jovens, a exemplo de: Agro Pecuária Oiterinhos, Agropecuária São José, Geraldo Majella, Jorge Henrique Libório, Granja Pitanga e Itograss.

Aprendizagem Rural

O Programa de Aprendizagem Rural tem por objetivo profissionalizar jovens oriundos do meio rural, com idade entre 18 e 24 anos, que estejam cursando ou concluído o ensino médio, permitindo-lhes desenvolver atividades controladas em ambiente protegido, nos termos da Lei da Aprendizagem 10.097/00, que prevê que todas as empresas de médio e grande porte estão obrigadas a contratar com carteira assinada adolescentes e jovens de acordo com o percentual exigido na empresa. A lei garante ao jovem aprendiz o direito ao salário mínimo-hora.

O treinamento é composto por três etapas: núcleo básico, núcleo específico e prática profissional e ao concluir as três etapas, com aprovação, o jovem aprendiz receberá certificado de qualificação profissional.

A penalidade para quem não contratar está prescrita no artigo 434 da CLT, que estabelece multa no valor de um salário-mínimo multiplicado pelo número de não admitidos, conforme citado anteriormente ou admitidos com irregularidade, sendo esta multa limitada a cinco salários mínimos, salvo em reincidência que será dobrado.

As empresas que tiverem interesse em ofertar a Aprendizagem Rural, podem entrar em contato pelo e-mail saymo@senarsergipe.org.br, ou pelo telefone (79) 3211-3264.