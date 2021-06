Sistema Famasul acompanha lançamento do Plano Safra 2021/2022 do Banco do Brasil

O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, e o diretor-tesoureiro, Marcelo Bertoni, eleito presidente para o triênio 2021/2024, acompanharam, na manhã desta segunda-feira (28), em Campo Grande, o lançamento nacional do Plano Safra do Banco do Brasil.

O evento on-line foi transmitido diretamente de Brasília, para todo o País, por meio da plataforma Broto, com a participação do presidente da República Jair Bolsonaro, da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro.

Para o evento, algumas cidades brasileiras foram selecionadas para participação ao vivo, com assinatura do primeiro contrato do Plano Safra em cada região do País. Em Campo Grande, a transmissão foi feita na agência Estilo Agro, pelo superintendente regional do Banco do Brasil, Marcel Figueiredo.

Para a safra 2021/2022, o Banco do Brasil vai destinar R$ 135 bilhões – 17% a mais que o volume aplicado no ciclo anterior. Para Mato Grosso do Sul estão previstos R$ 10,3 bilhões, cerca de 20% a mais que o plano passado.

Acompanharam presencialmente a transmissão do evento, o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta, presidente da Aprosoja, André Dobashi, e o gerente de Mercado Agronegócios do Banco do Brasil, Eduardo Campos.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Anahi Gurgel

Foto: João Carlos Castro/Sistema Famasul