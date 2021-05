Sistema Famasul e Ministério Público de MS realizam 1ª reunião do projeto “Acolhe no Campo”

Com o objetivo de firmar parceria para a realização do projeto “Município Parceiro” em Campo Formoso, a equipe técnica do Sistema Faeb/Senar esteve na cidade e participou de uma programação de visitas e reuniões com o prefeito Elmo Nascimento, secretários municipais, representantes da Ferbasa e produtores rurais da região. O encontro foi para alinhar as primeiras estratégias e encaminhamentos para inicio das ações do programa, que foi lançado este ano e contará com a parceria dos Sindicatos Rurais, Sebrae, Sistema Oceb, iniciativa privada, Prefeituras Municipais e outros.

Uma nova aposta do Sistema Faeb para fortalecer a economia e a geração de emprego e renda nas cidades do interior, o “Município Parceiro” vai reunir diversas ações estruturantes voltadas para o aprimoramento técnico de produtores e trabalhadores rurais, além de adoção de novas tecnologias de produção agropecuária e fortalecimento da gestão de propriedades rurais e agroindústrias artesanais.

O projeto também visa incentivar e profissionalizar a organização social local, educação, saúde, empreendedorismo, meio ambiente e inovação, para beneficiar produtores, trabalhadores rurais, mulheres, jovens e crianças dos municípios contemplados. A meta é provocar impacto a curto prazo nas cidades selecionadas para a implantação do programa, que irá acontecer por um período de 2 anos, em 10 municípios na Bahia, incluindo Campo Formoso.

Estiveram presentes no encontro, o secretário de Agricultura do município, Nagy Martins; a secretária de Educação, Iracy Andrade de Araújo; a responsável pela área de Responsabilidade Social da Ferbasa, Adriana Souza; o segurança patrimonial da Ferbasa, Dernival Santos; a gerente de Educação e Promoção Social do Senar Bahia, Daniela Lago; o assessor Técnico do Senar Bahia, Luiz Sande; a coordenadora de Promoção Social da entidade, Jaqueline Érrico; o assessor Regional do Senar Bahia, Gustavo Maciel; a Analista Técnica e responsável pelo Polo do Senar Bahia em Senhor do Bonfim, Adriana de Lima Matias e os coordenadores do Programa Despertar do município.

Além da reunião, onde foi apresentado o programa e encaminhadas as próximas ações, a comitiva visitou as instalações do Instituto Federal da Bahia, no Campus de Campo Formoso, local que vai realizar cursos e ações do projeto. O grupo também visitou a escola rural “Maria do Carmo de Araújo Maia”, onde a prefeitura está implantando o Complexo Parque da Cidade; depois participaram de uma reunião no PAC – Polo de Atendimento ao Cidadão, entre outras atividades.

Ainda na cidade, a equipe do Sistema Faeb/Senar visitou a fazenda Água Branca, da produtora Rosa Maria, que já foi atendida pelo programa Pro-Senar Leite e atualmente está participando do programa Reciprocidade. A produtora tinha uma produção pequena de gado leiteiro e não sabia o método correto para que as vacas produzissem um volume maior de leite e, depois de receber as orientações técnicas do Senar Bahia, ela está tirando 400 litros de leite/dia. Depois da assistência técnica e gerencial do Senar, ela agora também possui uma reserva estragégica de alimentos e juntamente com produtores vizinhos, passou a resfriar o leite de todos os tanques de expansão, formando um volume suficiente para viabilizar a entrega do produto a uma empresa de laticínios no estado.

Fonte: Sistema Faeb/Senar