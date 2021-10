Sistema Famasul lança “Viva Pantanal” e apresenta ações de prevenção e combate a incêndios

O Sistema Famasul Senar/MS lança, nesta quarta-feira (27), o Programa Viva Pantanal, que tem como objetivo desenvolver ações integradas voltadas à prevenção e combate a incêndios no bioma pantaneiro, aliando o conhecimento empírico de produtores e trabalhadores às metodologias difundidas por órgãos técnicos. O evento será híbrido, com início às 15h30 e transmissão disponível no canal do Sistema Famasul do YouTube.

Durante o lançamento, representantes do Ministério Público Estadual e Corpo de Bombeiros divulgarão novidades do sistema “Pantanal em Alerta”. Lançado em agosto e com funcionamento desde setembro, a ferramenta tecnológica auxilia na prevenção e no combate aos incêndios nas áreas rurais, possibilitando que produtores, brigadistas, autoridades públicas e a sociedade visualizem focos de calor em tempo real, permitindo a tomada de medidas de forma mais rápida, segura e eficaz.

A partir da divulgação do Programa Pantanal em Alerta, qualquer cidadão pode se cadastrar para receber os alertas via mensagem de texto e/ou e-mail. O método permite que sejam identificados os locais onde estão ocorrendo prováveis incêndios, bem como os imóveis em que se encontram naqueles pontos, para que seja possível acionar as autoridades, proprietários e brigadistas voluntários da região de forma mais rápida.

As informações são extraídas com base nos dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e do Sicar (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural). A meta é que, a partir do CAR, os alertas sobre focos de calor na propriedade sejam emitidos a cada sete minutos.

“A prevenção e o combate de focos de incêndio nas áreas rurais são prioridades do Sistema Famasul. Com eventos, capacitações e orientações da Assistência Técnica e Gerencial do Senar /MS compartilhamos informações para conscientizar produtores rurais sobre o assunto. O “Pantanal em Alerta” vem somar! Estamos muito satisfeitos com a funcionalidade desta nova ferramenta, que chega para atender a essa importante demanda do campo”, ressalta o presidente da federação, Marcelo Bertoni.

“Muitas instituições de todo o estado, organizadas e alinhadas, estão se movimentando para oferecer a segurança à população, seja nos direcionamentos, na aquisição de equipamentos, levantamento de dados, e conscientização, seja no cronograma de ação e resultados das visitas. Esta é uma resposta que estamos oferecendo aos sul-mato-grossenses”, afirma o comandante geral do Corpo de Bombeiros, Hugo Djan Leite.

“Queremos comunicar com a sociedade, e especial à população diretamente envolvida com o Pantanal, sobre as ações necessárias para preservação deste importante bioma. A plataforma tem diferentes vertentes, uma delas é a científica, principalmente com a educação ambiental. Cada vez mais, o Ministério Público de MS está engajado e, dentro de suas atribuições, contribuindo com ações para conscientização, prevenção e combate aos focos”, explica Luciano Loubet, promotor de justiça do Núcleo Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Para acompanhar o evento online, acesse: https://youtu.be/jmRC6oZ4jbg