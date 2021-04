Sistema Famato oferece curso EAD de emissão da GTA de bovinos

Assistência Técnica e Gerencial auxilia em todas as etapas para formalização da atividade em propriedade de Anastácio.

Em cerca de 8 meses, as irmãs Cristiane e Luciene Arce, do município de Anastácio, transformaram a paixão pelo mel em um grande negócio familiar. Para aprimorar o conhecimento sobre agroindústria, elas buscaram a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar/MS e, nesse período, chegaram às etapas mais avançadas do processo para obtenção do Selo de Inspeção Municipal (SIM). Essa é a história de sucesso do #TransformandoVidas desta semana.

O “doce gosto” das irmãs pela apicultura começou há aproximadamente 20 anos, quando fizeram cursos profissionalizantes para saber mais sobre a atividade e toda a cadeia produtiva.

“Conheci o Senar em 98, quando frequentava a escola agrícola em Aquidauana. Foi nessa época que fiz capacitação em apicultura e me apaixonei pela atividade. Já em 2019, com novos cursos, veio a ideia de investir e comprar as primeiras caixas para montar um pequeno apiário na propriedade da família. No ano seguinte, tivemos a oportunidade de começar o programa ATeG Apicultura, onde tivemos a primeira produção, e, logo depois, conseguimos também entrar no ATeG Agroindústria. Estamos agora formalizando nossa produção. Uma grande conquista”, conta Luciene.

Com orientações técnicas do Senar, construíram o espaço que elas chamam de ‘Casa do Mel’, onde ocorre desde o recebimento da matéria-prima até a estocagem, para agregar valor ao produto.

“O Senar tem ajudado a gente a desenvolver o manual de boas práticas e melhorar a qualidade do produto, além de orientar nas questões sobre legislação, sobre a melhor forma de registrar o produto, o melhor caminho para profissionalizar e comercializar o mel formalmente nos mercados. É um suporte técnico muito importante para o desenvolvimento de todas as atividades do apiário”, complementa Cristiane.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu