Sistema Penitenciário promove campanha para doação de sangue em MT

A realização da Copa América em Cuiabá será pauta de uma reunião extraordinária da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa, convocada para a próxima segunda-feira (14) às 14 horas, pelo presidente da comissão, deputado Allan Kardec.

A reunião será realizada na sala das comissões e terá como convidados a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Secretaria Adjunta de Turismo do Estado, as secretarias municipais de turismo de Cuiabá e Várzea Grande, o Trade Turístico e o Sindicato de Promotores de Eventos, que debaterão ações que promovam o turismo na baixada cuiabana e em todo o estado.

Para o deputado, esta é uma grande oportunidade para um alinhamento estratégico visando o fortalecimento do turismo. “Diante do contexto da Copa América, que será realizada a partir da próxima semana em Cuiabá, debateremos as oportunidades geradas pelo evento e a garantia de cumprimento dos protocolos sanitários”, afirmou Kardec.

O trabalho da Comissão tem gerado resultados que estão animando as organizações do setor. Para o secretário municipal de turismo, Oscarlino Alves, “Allan Kardec abriu as portas da ALMT para o Turismo sendo um parceiro incansável para o crescimento do segmento. Em Cuiabá, temos debatido uma série de projetos junto ao deputado e que logo estarão beneficiando a sociedade”, disse durante visita ao gabinete nesta quinta-feira (10).

Cuiabá é uma das sedes da Copa América e a Arena Pantanal receberá quatro jogos na primeira fase, sem acesso do público ao estádio e com o cumprimento de rígidos protocolos sanitários impostos pela Conmebol. Além disso, o evento tem possibilitado Cuiabá pleitear o recebimento de doses extras de vacina contra a covid-19 junto ao Governo Federal, além de aquecer a economia do município e alavancar um segmento bastante impactado pela pandemia.

A reunião extraordinária terá limitação de público presencial e será transmitida ao vivo pela TV Assembleia pelo canal 30.1 e por meio do site oficial al.mt.gov.br

SERVIÇO

Reunião Extraordinária da Comissão de Turismo

DATA: 14/6 segunda-feira

HORÁRIO: 14 horas

LOCAL: Sala das Comissões nº 202