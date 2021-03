Sistema Penitenciário recebe reforço de duas vans e 100 novas pistolas

De 26 a 28 de março, o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT) promove o III Seminário Museus em Diálogos e Conexões: os desafios da educação museal e patrimonial. De caráter científico, o Seminário se consolidou como um dos principais eventos para divulgação e debate das produções que dialogam com a gestão museal, documentação de acervos e educação patrimonial.

Direcionado a profissionais, estudantes e demais interessados em refletir e debater sobre as práticas educativas em museus e outros centros de memórias, o evento será realizado via plataforma virtual Congresse.Me. A programação conta com palestras, oficinas e mesas redondas.

A abertura do Seminário acontece na sexta-feira (26.03), às 8h, com a participação do secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, da Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Cuiabá, Carlina Jacob, e da Diretora Executiva do MASMT, Viviene Lozi.

Logo em seguida, as oficinas de acessibilidade museal e de leitura de manuscritos entram na programação durante o dia. E à noite, às 19h, presidente do Conselho Internacional de Museus (ICOM Brasil), Renata Motta, ministra a palestra de abertura ‘Desafios em tempos de Covid-19 e Dados para navegar em meio a incertezas’.

No sábado (27.03), a partir das 9h, os participantes podem acompanhar as mesas redondas que debatem práticas educativas durante a pandemia, desafios da acessibilidade, educação patrimonial e museal e integração comunitária.

Já no domingo (28.03), também a partir das 9h, as mesas redondas trazem convidados especialistas para apresentar reflexões sobre ações educativas em museus com tipologias restritas e restritivas. Uma reunião da Rede de Educadores em Museus e Patrimonial de Mato Grosso (REMP-MT) completa, às 17h, a programação do Seminário.

De acordo com Viviene Lozi, o evento almeja mobilizar os olhares sobre os processos educativos dos museus e outros centros de memórias, suas estratégias de comunicação e de inserção comunitária.

“O objetivo é disseminar o conhecimento e propiciar um espaço de diálogo que possa aprofundar as experiências educativas para apontar futuros e trazer reflexões práticas para uma cultura cada vez mais acessível a todos”, explica.

Com vagas limitadas, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 25 de março no site do evento. O Seminário, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Cuiabá por meio da Lei Aldir Blanc, oferece certificação de 30 horas correspondente à participação na palestra e nas mesas redondas, e de 10 horas em cada oficina ofertada.

Serviço

Seminário Museus em Diálogos e Conexões

Data: 26, 27 e 28 de março de 2021

Inscrições gratuitas: https://eventos.congresse.me/semidec

Informações: (65) 3056-1373 | (65) 3646 – 9701 ou pelo email museuartesacramt@gmail.com