SMS alerta para golpes envolvendo o agendamento da vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Saúde do Município (SMS), emitiu um alerta a respeito de golpes envolvendo o agendamento de vacinação contra a Covid-19. Pessoas que se dizem representantes do “Ministério Público da Saúde” (órgão que sequer existe) estão entrando em contato, através do WhatsApp, para marcar um suposto agendamento da vacinação. Juntamente com a mensagem, é enviado um código de 6 dígitos que, na realidade, serve par clonar o celular da vítima.

A SMS esclarece que a mensagem se trata de um golpe e reforça que não está realizando agendamento via telefone, mensagem de texto, e-mail, ou WhatsApp e orienta as pessoas que tenham recebido o texto a não repassar informações pessoais e nem clicar em links suspeitos.

“O atendimento ocorre somente no Centro de Eventos do Pantanal, o pré-agendamento é pelo site da prefeitura, teremos postos para os profissionais da saúde, em portas distintas das dos idosos agendados. E deixando claro: a prefeitura não manda mensagem em celular, não manda mensagem no WhatsApp, não telefona e não vai na casa de ninguém. Está tendo muita fake news. A Prefeitura de Cuiabá, por zelo e por respeito à vida das pessoas, só faz o agendamento para a vacinação através do site oficial da prefeitura municipal”, explicou o prefeito Emanuel Pinheiro.

A secretária de Saúde, Ozenira Félix afirma que já tomou conhecimento das denúncias de tentativas de golpe e reforça a fala do prefeito sobre o não compartilhamento de dados, que não seja através do site oficial da Prefeitura da Capital. Ela também alerta para pessoas suspeitas que possam bater à porta dos munícipes se apresentando como vacinadores, expediente que não está sendo praticado pela pasta.

“Eu recebi um áudio de uma senhora que mora em prédio, de que ela estava em casa e o pessoal chegou na portaria se identificando com jaleco. Duas mulheres e um homem com jaleco, dizendo que tinham ido para vacinar o pai dela, um senhor de 90 e poucos anos. Ela ficou desconfiada e falou: ‘Não, deixa que eu vou aí’. Quando ela falou: ‘Estou descendo’, eles correram”, relata.

Ozenira Félix destaca que, em uma nova fase da vacinação dos idosos e pessoas acamadas, haverá a vacinação nos domicílios dessas pessoas. No entanto, enfatiza que aproximadamente 75% dessas pessoas já estão mapeadas pela Secretaria Municipal de Saúde, através dos programas Melhor em Casa, AMOR (Assistência Médica e Odontológica Rural) e Consultório na Rua, que são compostos por equipes que já atendem e são conhecidos por esse público de pacientes acamados e sem mobilidade.

“Então é o seguinte: os nossos profissionais, quando forem na casa, vai ser comunicado, vai ser aberto um link para agendamento. Não vai ser assim: ‘Vou lá vacinar o José’! Não. Tudo isso vai ter um agendamento, existe uma equipe específica, o profissional vai identificado com o carro do programa. Vamos divulgar na mídia como será feito o agendamento, onde que será feito o contato”, afirma a gestora.

Segundo Ozenira, os únicos profissionais que estão fazendo ligações ou enviando mensagens de forma autorizada para os pacientes são os enfermeiros das unidades básicas de saúde que realizam o monitoramento de pacientes em isolamento domiciliar com suspeita de covid-19, que passaram pela testagem na rede municipal. “Não caiam em golpe, não deixem entrar na sua casa. Não caia em golpe pelo WhatsApp porque nós não mandamos mensagens. Exceção é o pessoal que faz o monitoramento de pacientes com sintomas leves de covid-19 e em isolamento domiciliar. Porque se a pessoa está na unidade de saúde e não apresenta grandes sintomas, ela vai para casa e é passado uma mensagem via WhatsApp para ela informar se ela está bem, até para fazer o direcionamento. Estamos com aproximadamente 80 celulares, mas isso é feito na unidade de saúde, onde a equipe pega o contato do paciente, tudo é registrado. Então, não caiam em golpe”, ressaltou.

A prefeitura também pede para aqueles idosos que não conseguirem realizar o agendamento via site oficial ou estejam acamados, fiquem tranquilos. Uma estratégia de atendimento para este público já está sendo elaborada e será divulgada em breve.

O agendamento para os idosos acima de 85 anos se vacinarem começa nesta quarta-feira (10), através do site eletrônico https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/. A imunização começa a partir de quinta (11), no Centro de Eventos Pantanal, a partir das 8h.