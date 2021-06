SMS alerta sobre Fake News usando o nome de assessora da Prefeitura

O secretário municipal de Turismo, Oscarlino Alves, percorreu nesta quarta-feira (09), o Rio Cuiabá para conhecer as belezas naturais e traçar novas rotas turísticas. O ponto de partida foi no bairro Engordador, em Várzea grande, rumo ao São Gonçalo Beira Rio até Bom Sucesso. Todo trajeto foi acompanhado e direcionado pelo guia turístico, João Bosco Silva, conhecedor do lugar e sempre preocupado com a preservação do meio ambiente e sustentabilidade. “A ação foi com o objetivo de buscar novos produtos turísticos, integrando Cuiabá e Várzea Grande, pois sabemos que turismo não se faz sozinho, são necessárias as parcerias”, enfatizou o secretário.

Ainda segundo o gestor, a proposta da Secretaria é traçar essas rotas, com pontos de apoio em estabelecimentos tanto no São Gonçalo Beira Rio como em Bom Sucesso. “Com isso conseguiremos fazer um elo, beneficiando a todos. Pelo projeto, serão disponibilizados passeios de barco no Rio Cuiabá para promover o fortalecimento do turismo. Com esta ação, ganha o guia turístico que vai poder apresentar o seu trabalho e aumentar a renda, bem como os donos dos estabelecimentos, tornando os locais conhecidos e garantindo a clientela. Essa é uma das premissas do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, elaborar serviços que contemplem a todos”, ressaltou Oscarlino.

Um dos locais visitados foi a Comunidade de São Gonçalo Beira Rio, sendo a peixaria do Negão, o ponto de apoio para acolher os turistas. “Estamos investindo sem medo, melhorando a estrutura e vamos montar a Marina para receber os turistas. São Gonçalo recebe 20 mil pessoas por semana nas vinte e três peixarias. Hoje, além da minha fonte de renda mensal, sustento 30 famílias que dependem dos salários para sobrevivência. Esse apoio da Prefeitura será extremamente importante. Estamos com muitas expectativas”, disse o empresário Flávio Silva, conhecido como Flávio Negão.

Além da gastronomia, a região do São Gonçalo Beira Rio tem como ponto forte o artesanato.

Quem também agradeceu a visita do secretário e pela oportunidade a ser dispensada pela Prefeitura, foi o empresário Juliano Barros, proprietário da Peixaria Tarumã, em Bom Sucesso. “Tenho certeza de que o que já era bom, com esse retorno vai ser melhor ainda. Bom Sucesso tem muitas coisas para apresentar para os moradores de Várzea Grande, de Cuiabá e aos turistas. A nossa tradição é mantida até os dias de hoje, heranças repassadas de geração em geração, como a famosa rapadura e a cabeça de boi assada. Vamos nos organizar, construindo a estrutura necessária para receber os nossos visitantes”, destacou Juliano.

O guia turístico João Bosco da Silva ficou satisfeito com a receptividade nos dois locais visitados. “Tenho certeza que esse trabalho tem tudo para dará certo. Nós que trabalhamos com turismo, entendemos a importância do cuidado e zelo com as riquezas da baixada cuiabana”, reforçou.

A Pasta também trabalha com a revitalização dos pontos históricos e turísticos existentes na capital, como Museu do Rio, Morro da caixa D’Água Velha, Centros de Atendimentos aos Turistas (CAT’s), dentre outros, com foco na preparação desses locais para receber feiras e eventos, fomentando a geração de emprego e renda.

A Secretaria é pautada em dois eixos no Plano de Governo da gestão Emanuel Pinheiro, que trata do Desenvolvimento Econômico, Sustentável e de Geração de Emprego. “O nosso maior desafio é implementar roteiros turísticos, com a realização do city tour pelos principais pontos turísticos e gastronômicos. Essa dinâmica será tanto para o poder público como para os empresários, pois será incentivo para que os turistas escolham Cuiabá para visitação”, concluiu o secretário.