SMS divulga ocupação de leitos de UTIs Covid: 44% dos pacientes são do interior de MT

Carol Siqueira | Secom Câmara

A convite do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, esteve nesta terça-feira (09.03) na presidência para esclarecer dúvidas e questionamentos dos vereadores e vereadoras. Os parlamentares participaram da reunião de forma remota.

Na oportunidade, o secretário respondeu aos questionamentos sobre redutores de velocidade, medidas de biosseguranças adotadas para evitar propagação da covid no ônibus e outros assuntos.

“Fiquei feliz com o convite do presidente Juca do Guaraná e sempre estarei à disposição do Legislativo. Diariamente estamos trabalhando para tentar frear o avanço da doença, principalmente no transporte coletivo. A população pode ajudar, tendo consciência, evitando aglomerações. Essa união entre os Poderes é muito importante e quem ganha com isso é a população”, esclareceu o secretário.

Os vereadores e vereadoras também fizeram solicitações de reparo e instalação de abrigos de ônibus em alguns bairros, bem como radares e sinalização. “Dentro do possível, atendemos várias demandas de serviços, inclusive, estive visitando pontos assinalados pelos parlamentares como necessários de instalação de abrigos, redutores e faixas. Alguns realmente necessitam, outros não, apenas de faixas de sinalização”, disse Antenor.

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho, comentou que tem agendado reuniões com os secretários municipais para que possam responder aos questionamentos dos parlamentares. Ele destaca que a medida colabora com os trabalhos e na fiscalização. “Já chamamos a secretária Municipal de Saúde, Ozenira Félix, agora convidamos o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, e vamos continuar marcando reuniões com os demais secretários municipais. O papel do vereador é fiscalizar e vamos garantir isso a todos os vereadores e vereadoras. Estamos trabalhando em favor do povo cuiabano”, disse Juca.

Rafael Medeiros | Secom Câmara Municipal de Cuiabá