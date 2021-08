SOJA/CEPEA: Com baixa liquidez no spot, preços recuam

Cepea, 02/08/2021 – Após longo período de estabilidade, os preços dos ovos comerciais tiveram duas variações distintas nos últimos dias de julho, de acordo com dados do Cepea. Primeiramente, com as vendas enfraquecidas, agentes baixaram os valores pedidos, com o objetivo de garantir o escoamento do produto e evitar sobras. Já no segundo momento, com o maior controle da oferta – que já estava limitada devido às baixas temperaturas, que favorecem o controle da produção – e a proximidade do fim de semana e do início de agosto, as cotações subiram em todas as praças acompanhadas pelo Cepea. Para as próximas semanas, o setor tem expectativa de preços maiores, principalmente por conta da volta às aulas em muitas regiões consumidoras, o que, tradicionalmente, favorece as vendas de ovos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)