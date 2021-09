SOJA/CEPEA: Com sojicultor atento ao cenário externo, liquidez cai no BR

Cepea, 06/09/2021 – Sojicultores brasileiros estão cautelosos nas negociações no spot, com expectativa de que a demanda internacional seja redirecionada ao Brasil nas próximas semanas. Isso porque os embarques norte-americanos podem ser menores neste mês, devido ao furacão Ida, que passou pelos Estados Unidos na semana passada e causou danos à infraestrutura do principal canal de escoamento de grãos do país (Costa do Golfo de Mississipi). Segundo pesquisadores do Cepea, esse cenário aumentou a disparidade entre os valores pedidos por compradores e ofertados pelos vendedores no Brasil, resultando em dias de baixa liquidez. Além disso, parte dos sojicultores domésticos indica preferência em guardar o remanescente da safra 2020/21, para comercializar no último trimestre, em detrimento de vender no spot. Alguns produtores, inclusive, sinalizam intenção de guardar um volume para comercializar na entrada da temporada 2021/22. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)