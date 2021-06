SOJA/CEPEA: Cotações continuam recuando e voltam aos patamares de dezembro/20

Cepea, 28/06/2021 – Com compradores afastados do mercado spot, os valores do milho seguem em queda na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea. Demandantes têm postergado as aquisições de novos lotes, à espera de melhores oportunidades à medida que a colheita avança. Pesquisadores do Cepea ressaltam que as recentes desvalorizações do câmbio e, consequentemente, do cereal nos portos também influenciaram a queda dos preços no interior do País. Do lado vendedor, os que não necessitam “fazer caixa” resistem e evitam negociar – esses agentes aguardam sustentações nos valores, fundamentados na possível queda de produtividade, devido ao atraso na semeadura e ao baixo volume de chuvas. Na parcial de junho (até o dia 25), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (Campinas – SP) recuou 13,8%, fechando a R$ 86,27/saca de 60 kg na sexta-feira, 25. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)