SOJA/CEPEA: Preço volta a subir com força no Brasil

Cepea, 05/07/2021 – Os preços da soja voltaram a subir com certa força no Brasil e no mercado externo. Segundo pesquisadores do Cepea, os valores foram impulsionados por dados do USDA indicando área plantada nos Estados Unidos e estoques abaixo do esperado por agentes. A valorização do dólar frente ao Real também influenciou o movimento de recuperação no Brasil. De 25 de junho a 2 de julho, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa – Paranaguá subiu fortes 10,44%, a R$ 164,28/sc de 60 kg na sexta-feira, 2, e recuperando, portanto, parte das perdas observadas em junho – vale lembrar que, no dia 25 de junho, esse Indicador fechou a R$ 148,74, o menor patamar nominal desde dezembro/20. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)