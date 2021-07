SOJA/CEPEA: Valores seguem em alta, mesmo com queda externa

Cepea, 12/07/2021 – As cotações da soja e dos derivados subiram no Brasil ao longo da semana passada. De acordo com pesquisadores do Cepea, esse movimento foi observado mesmo diante das quedas nos valores externos da oleaginosa. Assim, os preços internos tiveram como suporte os menores estoques domésticos e a valorização do dólar frente ao Real. Pesquisadores ressaltam que, com o avanço nos preços, vendedores estiveram mais ativos no mercado interno, elevando a liquidez. No acumulado da parcial de julho, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa – Paranaguá avançou 4,36%, fechando a R$ 165,02/sc de 60 kg na sexta-feira, 9. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)