Solenidade comemorativa aos 33 anos do Corpo de Bombeiros de Várzea Grande é marcada por homenagens

A solenidade em comemoração ao 33º aniversário do Corpo de Bombeiro Militar, Comando Regional l, 2º Batalhão de Bombeiros Militares “Guardiões do Pantanal”, foi realizada na manhã desta segunda-feira (30 ) na sede da unidade. A prefeita Lucimar Sacre de Campos participou da solenidade ao lado de autoridades militares, do senador Jayme Veríssimo de Campos, um dos homenageados, e integrantes da sociedade civil organizada .O evento foi prestigiado também por diversas autoridades, empresários, familiares e amigos.

Segundo o Comandante- Geral do Corpo de Bombeiros Militar- Coronel BM Alessandro Borges Ferreira , estão sendo homenageados, nesta manhã comemorativa, os valorosos integrantes da corporação que tem a nobre missão de defender a sociedade salvando vidas, preservando a paz e a tranquilidade, sentimentos almejados por todos nós, demonstrando assim grande dedicação à causa pública, além do senador Jayme Campos que muito fez e ainda está fazendo pela corporação.

“O senador Jayme Campos é um político visionário que foi o responsável pela corporação na desvinculação da Polícia Militar, onde passamos a usufruir de autonomia administrativa e financeira sendo nós hoje subordinados diretamente à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. É uma Corporação cuja missão primordial consiste na execução de atividades de defesa civil , prevenção e combate a incêndios, salvamentos e socorros públicos no âmbito do Estado de Mato Grosso. Hoje integramos ao Sistema de Segurança Pública e Defesa Social. A homenagem ao senador é mais do que justa, porque quanto assumia funções de prefeito de Várzea Grande e governador do Estado, sempre teve um carinho especial as forças de segurança pública. Nossos agradecimentos”, disse o Comandante Geral.

Para a prefeita Lucimar Sacre de Campos a instituição Corpo de Bombeiros Militar tem sua existência concebida num princípio basilar da humanidade, ou seja, o respeito à vida e a dignidade humana. “Ressalto como fundamental e como exemplar a missão do Bombeiro Militar em Mato Grosso que ganhou independência administrativa e financeira. Afianço a importância do Exército Brasileiro na região do pantanal mato- grossense que exerce um papel fundamental na formação de cidadãos e de novos combatentes os ‘Guardiões do Pantanal’. Nesta solenidade em que se comemora o 33º aniversario do Batalhão Guardiões do Pantanal, meus parabéns por esta família, em torno da unidade e de um propósito, de enfrentar o cotidiano com bravura na preservação de vidas”, enalteceu a prefeita Lucimar Campos.

Lucimar Campos disse ainda que se sente lisonjeada em ter sido convidada para a solenidade, e presenciar a homenagem prestada ao senador Jayme Campos e reforçou que tem orgulho e apreço pela coragem dos homens e mulheres da corporação de bombeiros militar por toda sua história em prol dos munícipes de Várzea Grande e de Mato Grosso.

“Em Várzea Grande contamos com a atuação da Guarda Municipal que tem atuação conjunta com outras forças militares como o próprio Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Mato Grosso, a Polícia Judiciária Civil, tudo num único sentido, reforçar a segurança da população como um todo. Ainda enalteço o trabalho social da corporação que desenvolve em nosso município o projeto Bombeiros do Futuro que promove junto aos jovens e adolescentes atividades cívicas que auxiliam na formação do cidadão, motivando a frequentar a sala de aula, despertando a solidariedade, o senso crítico, o interesse, a criatividade e o espírito participativo e acima de tudo o de potencializar os sensos de responsabilidades para com a família, escola e comunidade. O que é muito importante na formação adulta desses jovens”, concluiu a prefeita.

O senador Jayme Campos, disse que na época em que se lutava pela emancipação administrativa da corporação, Várzea Grande, crescia e expandia, e nada mais que justo ter no município um Comando do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar

“ Na época senti a necessidade de dotar o município de estratégias de forças de segurança. Agimos por força de Lei, com o apoio da Assembleia Legislativa, e assim , fui articulando enquanto prefeito e Governador. E conseguimos, há 33 anos atrás, porque acredito que não existe sociedade que evolua sem o auxílio das forças de segurança.A sociedade precisa se sentir protegida. E de lá para cá o Corpo de Bombeiros vem crescendo e evoluindo em suas atribuições, que hoje, esta corporação além de atender Várzea Grande atende os municípios jurisdicionados.Continuo a disposição no Senado Federal buscando mais recursos para ampliar ainda mais a implantação de novos polos no Estado, uma vez que o Estado também ampliou o seu número de municípios .A Corporação Militar tem o meu apoio , respeito e admiração, são homens e mulheres que abdicam das suas vidas para salvar outras vidas”, disse emocionado o senador Jayme Campos.

Por: Da Redação – Secom/VG