Solenidade de posse da nova diretoria do Sistema FAEMG

As sensações eram de dever cumprido com eficiência e de perspectivas arrojadas para os planos futuros. A cerimônia de posse do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos foi promovida, ontem. O atual presidente, Roberto Simões, falou de sua trajetória de contribuições ao agronegócio mineiro. E o presidente eleito, Antônio Pitangui de Salvo, elencou a grandiosidade da diversidade do setor no estado e suas metas para cumprir o desafio à frente do Sistema, após assinar o termo de posse, representando a nova diretoria.

“Este Sistema FAEMG moderno, diversificado, eficiente e de baixo custo, garantido pelo controle financeiro, é o legado que deixo ao fim desta ‘travessia’, termo que gosto de citar tendo Guimarães Rosa como referência. Fomos protagonistas do primeiro salto da agricultura. E acreditamos que as gerações futuras conduzirão o segundo grande salto, desta agricultura 5.0, que será inovadora, digitalizada, sustentável, com o uso de bioinsumos e conectividade. Isto vai acontecer porque na nossa nova diretoria, seu líder é engenheiro agrônomo, filho de engenheiro agrônomo e pai de engenheiro agrônomo. Antônio tem passado, presente e futuro, igual a nossa agricultura…”

Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG

“O passado é inspiração, o presente é um ponto de partida para o futuro. O que nos aguarda é o futuro. Devemos nos tornar parceiros do tempo futuro… Coragem, determinação, empenho e persistência. Somos legítimos parceiros do novo tempo que começa. E, se não estivermos juntos, em prol da nossa causa, não poderemos nos defender… Inovar é ser diferente, é praticar ação transparente. Viva a classe produtora rural! Que Deus nos ilumine!”

Antônio Pitangui de Salvo, presidente eleito do Sistema FAEMG

Também destacaram os feitos da diretoria atual e as perspectivas em relação à nova gestão, o diretor geral do SENAR Nacional, Daniel Carrara, a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini; o presidente do Incra, Geraldo Melo Filho, representando a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; e o governador de Minas Gerais em exercício, Paulo Brant.

O NOVO PRESIDENTE



Antônio Pitangui de Salvo

Nasceu em 12/11/64, em Curvelo.

É engenheiro agrônomo, formado pela UFV, e pecuarista de corte. Trabalha com Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), e dentro do protocolo Carne Carbono Neutro (CCN).

É presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), da Comissão Nacional de Pecuária de Corte da CNA e do Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, e também é vice-presidente da FAEMG.

É filho de Antonio Ernesto de Salvo, fundador do Sindicato Rural de Curvelo, ex-presidente da FAEMG (1987-1990) e da CNA (1990 -1996 e 1999-2007). Em sua homenagem, foi batizado o Instituto do Sistema FAEMG voltado para o estímulo da pesquisa e inovação no campo, o INAES – Instituto Antonio Ernesto de Salvo.

É casado com Daniela Maia. Tem três filhos: Mateus (29 anos), Antônio (25) e Pedro (23).

COMPOSIÇÃO

DIRETORIA FAEMG – 2021/2025

Presidente: Antônio Pitangui de Salvo

Primeiro Vice-Presidente Secretário: Weber Bernardes de Andrade

Primeiro Vice-Presidente de Finanças: Renato José Laguardia de Oliveira

Segundo Vice-Presidente Secretário: Patrick Brauner Resende Silva

Segundo Vice-Presidente de Finanças: Thiago Bianchi Silveira

Vice-Presidentes: Antônio Jeferson Soares Gonçalves, Carlos Márcio Guapo, Domingos Frederico Netto, Frank Mourão Barroso, Geraldo Cézar Barcelos Júnior, Jane Guimarães Campos Fonseca, José Alfredo Quintão Furtado, José Avelino Pereira Neto, José Éder Leite, Marion Ferreira Gomes Olivier de Paula Campos, Ornelas Rodrigues Borba, Paulo Henrique de Souza Lino, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, Rodrigo Viana Lorentz

Suplentes da Diretoria: Henrique Gonçalves Pires, Márcio Eugênio Leite de Castro, Paulo Tolentino Pereira, Igor Pimenta Guimarães, Everaldo Souza Silva, Carlos Roberto de Paiva, Helder Braga de Melo, Hilton Antônio Dornela, Marcelo Luiz Silva Oliveira, José Davi Ervilha, Paulo Alves Cardoso, Klécila Rejane Portes Reis, Renata Guimarães Teixeira Borges, José Eustáquio Vilaça de Oliveira, Márcio Vitela Martins, Luiz Humberto Gonçalves Reis, Hercília Andréa Sanches Faria, Inácio Lins de Resende Reis, Márcio Lúcio Paiva de Paula Pinto, Valdemir Rabelo de Rezende

Conselho Fiscal: Altomirando Viegas de Carvalho Neto, Leodito Luiz de Faria, Wanderlei dos Santos Ribeiro

Suplentes do Conselho Fiscal: Carlos Eugênio Lana, Jadir Maurício Lanza Rabelo, Roberto de Castro Teixeira



