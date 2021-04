Solicitação de pensão por morte pode ser feita pelo site do MT Prev

O Mato Grosso Previdência (MT Prev) oferece mais uma opção de requerimento pela internet, a solicitação de pensão por morte. O novo serviço está disponível no site da autarquia e visa oferecer mais comodidade aos segurados, além de reduzir o tempo de espera na concessão do benefício.

“O momento da solicitação de pensão por morte é delicado e merece toda atenção, uma vez que o beneficiário acabou de perder um ente querido. Com a digitalização do procedimento pretendemos facilitar esse requerimento e conceder o benefício com muito mais celeridade”, afirma o diretor presidente do MT Prev, Elliton Souza.

Para fazer o procedimento online, basta acessar o site www.mtprev.mt.gov.br, ir até a aba “Serviços” e selecionar “Requerimento de Pensão Por Morte”. É necessário informar o CPF, matrícula e data de nascimento do servidor gerador da pensão.

No site, também podem ser consultadas informações sobre as regras de pensão por morte e a lista dos documentos necessários para cada caso. O benefício é concedido pelo MT Prev aos dependentes do servidor público estadual falecido (ativo ou aposentado), como cônjuges, filhos, dentre outros previstos em Lei.

Sistema Sirc

O MT Prev está conectado ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc), validando as certidões de nascimento, casamento e óbito. Desta forma, o requerente de pensão por morte poderá anexar a certidão digitalizada e a autarquia fará a autenticação internamente, conferindo segurança ao procedimento.

O Estado de Mato Grosso é o primeiro entre os regimes próprios de previdência estaduais a ter os serviços interligados com o sistema do Governo Federal.

MT Prev Digital

Além da pensão por morte, já estão disponíveis no site do MT Prev os serviços de agendamento e concessão de aposentadoria, averbação de tempo de contribuição, certidão de tempo de contribuição, solicitação de revisão de benefícios e simulador de aposentadoria.

Em casos de dúvidas ou outras informações, basta ligar ou enviar mensagem de WhatsApp para o telefone 65 3363-5300.