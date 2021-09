Somente em agosto 111 pessoas foram presas por dirigir alcoolizadas

Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa em visita ao 10° Comando Regional da PM Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O prédio do 10° Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) teve a estrutura física ampliada e o anexo da Força Tática reformado. Com as obras finalizadas, na última terça-feira (31), ocorreu a inauguração do complexo, em Vila Rica. Essa demanda vai ao encontro com a indicação de n.º 5.904/2020 que apontou a necessidade de adequações no imóvel, identificadas pelo deputado estadual Delegado Claudinei, por meio da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa, após visita no local e reunião com os representantes da unidade.

O parlamentar esteve no município no dia 7 de dezembro de 2020, para levantar as principais necessidades das instituições de segurança, já que Vila Rica é um dos polos pertencentes à Região Integrada de Segurança Pública de Mato Grosso (Risp). “Visitando as estruturas do comando regional nos foi apresentada a necessidade de melhorias na estrutura física da unidade, como também a aquisição de pistolas Glock, investimentos em tecnologias e reforço no efetivo, que contava com 160 militares para atender mais de dez municípios e distritos”, lembra Claudinei.

Para ele, é uma satisfação saber que houve esse avanço para a unidade policial e acredita que a reforma do prédio vai contribuir com os trabalhos dos militares e, consequentemente, será também um benefício para a sociedade. “Vila Rica foi um dos últimos polos que visitamos no ano passado. Realizamos a visita em 13 polos da Risp para identificar as principais demandas das forças de segurança. Essa iniciativa foi um marco da Comissão de Segurança da Casa de Leis, já que nunca foi feito esse tipo de ação. É muito bom ver os resultados e as soluções dos problemas identificados. Afinal, encaminhamos todas as informações ao governo estadual”, declara o deputado.

Regional – O 10° Comando Regional da PMMT abrange os municípios de Vila Rica, São Félix do Araguaia, Confresa, Porto Alegre do Norte, Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Luciara, Novo Santo Antônio, Santa Terezinha, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Santo Antônio do Fontoura e distrito de Espigão do Leste.