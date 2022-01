Sorp e Defesa Civil suspendem atendimento presencial ao público e mantém serviços online e de fiscalização

A gestão Emanuel Pinheiro, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, dá mais um passo para a estruturação do projeto de parceria público-privada para requalificação urbana do Centro da Cidade de Cuiabá e revitalização do Mercado Municipal. Na próxima semana será realizada uma reunião para chancelar todos os relatórios apresentados pela comissão técnica e, a partir de então, ser encaminhado para o processo do certame licitatório, que deve ocorrer ainda neste semestre.

O projeto prevê a implantação do estacionamento automatizado valet, que será construído no Mercado Miguel Sutil, mais conhecido como Mercado Municipal, localizado na Avenida Isaac Póvoas, no Centro Histórico da Capital. Serão construídas 586 vagas para carros e 20 para motos, o estacionamento ficará no 4º pavimento e contará com sensores para identificação do status da vaga e software compra recarga de créditos; recarga de créditos através do parquímetro e fiscalização dos serviços através de OCR. Ao todo, o futuro Mercado Municipal terá quatro pavimentos, divididos por setores para um melhor ordenamento dos ambientes.

No mês passado, a Prefeitura de Cuiabá publicou o projeto de lei de nº504/2021, que dispõe sobre a concessão e requalificação urbana da região da Capital, sobre o sistema de controle de vagas públicas de estacionamentos rotativos em ambientes públicos. A lei trata especificamente da possibilidade de implementação de ações e revitalização de infraestrutura viária e a gestão do estacionamento rotativo que será terceirizado por meio de uma licitação de concessão.

“O projeto é do programa de parceria público-privada de requalificação do Centro Histórico de Cuiabá e é o desejo do prefeito Emanuel Pinheiro a revitalização do Mercado Miguel Sutil, mais conhecido como Mercado Municipal e requalificação urbana nas regiões das praças Alencastro e Ipiranga. Já fizemos o encaminhamento dos trâmites, audiências públicas. Foram apresentados os cenários para a reforma e ampliação do Mercado Municipal. A empresa terá obrigações para poder gerenciar esse estacionamento”, comentou o secretário de Agricultura, Francisco Vuolo.

“Existe um problema de falta de estacionamento histórico em Cuiabá. E desde que assumimos o compromisso com Cuiabá, sempre pautamos em acabar com esses problemas que pareciam sem solução. A população terá o mais moderno Mercado e estacionamento na região Central da cidade. E melhorar isso, gera inúmeros benefícios, como a melhora do fluxo de veículos, satisfação dos clientes e vantagens financeiras a médio e longo prazo. Temos que elaborar um projeto bem mais moderno e preparar a Capital para o futuro. O investimento em novas tecnologias agilizará todos os processos operacionais, desde a chegada do usuário ao local até sua saída. Isso evita filas, seja em pagamentos, validação de bilhetes, dentre outros”, declarou o prefeito.

