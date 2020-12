Sorteio de novembro premia 1.003 consumidores

A Secretaria de Fazenda realizou na manhã de quinta-feira (10.12), o último sorteio mensal do Programa Nota MT. Foram contemplados 1.003 consumidores que se cadastraram no programa e pediram o CPF na nota fiscal ou no bilhete de passagem eletrônico (BP-e), entre os dias 1º a 30 de novembro. Dois consumidores foram premiados duas vezes. (Veja a lista completa anexa à matéria).

O resultado mostrou a diversificação de municípios entre os sorteados com o prêmio de R$ 10 mil cada um. Joeder Rodrigues França Moura e Rosângela Dias Gonçalves são de Várzea Grande; Márcia Cristiane Bloot, de Vila Bela da Santíssima Trindade; Marcus Vinicius Esbalqueiro, de Tangará da Serra e Rodrigo Costa de Souza, de Nova Bandeirantes (município do extremo Norte, a 967 quilômetros de distância da Capital).

Além dos prêmios de R$ 10 mil, foram distribuídos mil de R$ 500, totalizando R$ 550 mil em premiações. Dos 1.003 premiados, 391 residem em Cuiabá, 90 em Várzea Grande e 87 em Sinop. Rondonópolis e Tangará da Serra também estão na lista dos municípios com mais moradores sorteados com 59 e 41, respectivamente. Dois ganhadores são de outros Estados: Aragarças (GO) e Juiz de Fora (MG).

O sorteio foi realizado na sede da Sefaz, Cuiabá e coordenado pela secretária adjunta de Relacionamento com o Contribuinte, Maria Célia Oliveira. “Pelo resultado do sorteio notamos a participação de cidadãos de todos os municípios do Estado. Ou seja, as pessoas acreditam no Programa Nota MT e pedem o CPF no documento fiscal. Isto é muito bom, pois é um exercício de cidadania fiscal e o Nota MT reforça essa importância de pedir o documento fiscal em todas as compras”, pontua Maria Célia.

ESPECIAL DE NATAL

Seguindo o calendário divulgado, neste mês de dezembro acontece mais um concurso do Nota MT, o ‘Especial de Natal’, com cinco prêmios de R$ 50 mil. Ele será realizado no dia 17 e estarão concorrendo 5.144.956 bilhetes gerados a partir dos documentos fiscais emitidos entre os dias 1º de setembro a 30 de novembro.