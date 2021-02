Sorteio do Nota MT dá prêmios para 1002 consumidores

O segundo sorteio mensal deste ano do Programa Nota MT contemplou 1.002 consumidores, sendo 997 de Mato Grosso e cinco de outros Estados. O sorteio do foi realizado na manhã desta quinta-feira (11.02), com base nos documentos fiscais emitidos durante o mês de janeiro de 2021.

Cinco pessoas vão receber os prêmios de R$ 10 mil. Os consumidores contemplados com R$ 10 mil foram: Aguinaldo Roqueti (Tangará da Serra), Alessandra Aldaia de Siqueira, Júlia Maria de Almeida e Laryssa da Silva Taques, de Cuiabá, Loreni Vedoy de Matos (Sorriso). Aguinaldo Roqueti foi sorteado também com um prêmio de R$ 500,00

Os demais 997 consumidores foram premiados com R$ 500. Confira a lista dos sorteados no final da matéria.

Além de Cuiabá, que teve o maior número de contemplados com 396 contribuintes sorteados, outras cidades de Mato Grosso também tiveram um número significativo de moradores premiados. Sinop com 76, Várzea Grande teve 61, Rondonópolis com 53, Tangará da Serra com 44 e Cáceres com 35 contribuintes sorteados.

A Secretária Adjunta do Tesouro Estadual, Luciana Rosa, que coordenou o sorteio deste mês, ressaltou a importância de solicitar as notas fiscais com CPF em suas compras de mercadorias ou bilhetes de passagem.

Luciana explicou sobre um critério importante para que o documento fiscal emitido com CPF seja validado e gere número para participar dos sorteios.

“Os bilhetes são de vários municípios e são gerados em função das compras feitas pelos consumidores que pedem para que conste na sua nota o CPF. Independentemente do valor da compra ou localidade que a pessoa faz a compra, ele vai participar dos sorteios do Nota MT. Mas é importante ressaltar que quanto aos bilhetes fiscais emitidos com CPF em um mesmo estabelecimento, a pessoa somente poderá concorrer com apenas dois bilhetes no mesmo dia”, ressaltou a secretária adjunta.

Lucina rosa falou também do sorteio especial de Carnaval, que ocorre em março. “Não teremos Carnaval, mas teremos sorteio especial. Haverá um sorteio no dia 11 de março e outro no dia 18 de março, sendo o primeiro o sorteio mensal e o segundo, que chamamos de sorteio especial, vai acumular os bilhetes emitidos em dezembro de 2020, e os bilhetes janeiro e fevereiro de 2021”

No sorteio realizado nesta quinta-feira (11.02) estavam concorrendo aos prêmios 1.739.302 bilhetes eletrônicos bilhetes eletrônicos gerados a partir dos documentos fiscais emitidos entre os dias 1º e 31 de janeiro de 2021. Do total de bilhetes, 1.705.413 correspondem a notas fiscais e 6.319 ao bilhete de passagem eletrônico (BP-e).

Próximos sorteios

Durante este ano o Nota MT vai distribuir R$ 7,6 milhões em prêmios nos sorteios mensais e especiais. Além dos sorteios mensais, serão realizados quatro concursos especiais com cinco prêmios de R$ 50 mil em cada um. Os sorteios especiais ocorrem em datas comemorativas, conforme calendário divulgado pela Sefaz.