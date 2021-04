Sorteio do Nota MT premia 1.002 consumidores

Mais 1.002 consumidores de 75 municípios de Mato Grosso e dois de outros Estados (PR e BA), foram premiados no sorteio mensal do Programa Nota MT, realizado nesta quinta-feira (15.04) no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

Cinco consumidores foram premiados com R$ 10 mil cada. São eles: Emerson Camolesi Gomes, Giselle Oliveira Gonçalves Barbosa e Maria Helena de Lima Bueno (Cuiabá); Priscila das Chagas Bespalez (Lucas do Rio Verde) e Zacarias Estolano de Souza Neto (Rondonópolis). Outros 994 contribuintes foram premiados com R$ 500,00. Três pessoas foram sorteadas duas vezes, recebendo R$ 1.000,00.

A secretária adjunta da Contadoria Geral do Estado da Secretaria de Fazenda, Anésia Cristina Batista, que coordenou o sorteio desta quinta-feira, destacou a credibilidade do Programa Nota MT junto aos consumidores.

“Tivemos um crescimento de 8 por cento em comparação com o sorteio do mês passado, demonstrando que, apesar da pandemia, a população acredita no programa pela sua seriedade e continua pedindo a inclusão do CPF em suas compras e se cadastrando para concorrer aos prêmios”, apontou Anésia Cristina.

As entidades indicadas pelos ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil foram: Instituto Cultural Flauta Mágica, Associação Mato-grossense dos Cegos, Associação de Amigos da Criança com Câncer (Cuiabá); APAE (Lucas do Rio Verde) e Santa Casa de Misericórdia (Rondonópolis). Cada uma delas receberá R$ 2.000,00, que corresponde a 20% do prêmio.

As cinco cidades com maior número de ganhadores foram: Cuiabá (350), Sinop e Várzea Grande (89 cada uma), Rondonópolis (77) e Tangará da Serra (48).

Esse foi o 5º sorteio do Nota MT realizado em 2021 e nele concorreram às premiações 279.177 consumidores que pediram o CPF nos documentos fiscais emitidos entre os dias 1° e 31 se março. Foram gerados 1.747.199 bilhetes eletrônicos. Desse total, 5.291 são referentes aos bilhetes de passagem eletrônicos (BP-e) e 1.741908 referentes às notas fiscais (NF-e e NFC-e).

Nos cinco sorteios deste ano, quatro mensais e um especial de carnaval 4.013 consumidores foram contemplados. Desde o início do programa, o Nota MT já premiou 19.907 consumidores, totalizando um valor de premiação de R$ 9.988.000,00.

De acordo com calendário divulgado pela Sefaz, durante o ano de 2021, o Nota MT vai promover 16 sorteios. Serão 12 concursos mensais – com prêmios de R$ 500,00 e R$ 10 mil, e 4 concursos especiais – com prêmios de R$ 50 mil. Entre janeiro e dezembro de 2021 serão distribuídos um montante de R$ 7,6 milhões aos consumidores mato-grossenses.

A relação de ganhadores está disponível no site – www.nota.mt.gov.br – ou aplicativo do Nota MT. Para consultar, basta selecionar a opção “Sorteios” e escolher o “Mensal Março 2021”.