Sorteio especial de Primavera dará cinco prêmios de 50 mil reais esta semana

A Secretaria de Fazenda realiza na próxima quinta-feira (16.09) o sorteio especial de Primavera do Programa Nota MT. Nele, serão distribuídos cinco (05) prêmios de R$ 50 mil cada um.

O sorteio será realizado a partir das 8h30, na sala de reuniões do complexo 3A da Secretaria de Fazenda, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Sefaz e do Governo do Estado. Para este sorteio foram emitidos 5.732.178 bilhetes, num aumento de 8,14% em relação ao especial de São João, realizado no dia 23 de junho deste ano. Desse total, 5.703.875 são de notas fiscais e 28.303 bilhetes eletrônicos de passagens intermunicipais e interestaduais. Eles são originários de compras com CPF inseridos no período de 1º de junho a 31 de agosto

O crescimento do Nota MT pode ser medido comparando o sorteio desta quinta-feira com o primeiro realizado. No primeiro sorteio especial, que aconteceu em setembro de 2019, eram 1.567.844 bilhetes concorrendo.

Este será o nono sorteio especial desde o lançamento do programa, em junho de 2019. Ele tem premiação diferenciada dos sorteios mensais e é feito quatro vezes ao ano, em datas comemorativas: Carnaval, Festas Juninas, Primavera e Natal.

Desde o primeiro sorteio especial, o da Primavera setembro de 2019, 40 prêmios de R$ 50 mil já foram distribuídos para ganhadores de 10 municípios mato-grossense. Cuiabá lidera a lista com 22 sorteados.