Sorteio mensal de outubro do Nota MT beneficia 133 entidades filantrópicas

O sorteio mensal de outubro do Programa Nota MT, realizado pela Secretaria de Fazenda (Sefaz) na quinta-feira (11.11), contemplou além dos 1.003 contribuintes sorteados, 133 instituições filantrópicas. Juntas, elas vão receber R$ 110 mil, que corresponde a 20% da premiação distribuída aos consumidores.

A Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC), localizada em Cuiabá, foi a mais indicada, bem como a que irá receber o maior valor em dinheiro. Foram 76.228 indicações que resultaram em 197 prêmios, somando o total de R$ 21.600,00.

Outras entidades que também receberam muitas indicações foram: o Hospital do Câncer, que irá receber R$ 10.300,00 e a Obras Sociais Wantuil de Freitas que receberá R$ 2.900,00. Ambas estão instaladas na capital, Cuiabá. Já no interior do estado se destacam por serem as mais escolhidas a Associação Protetora dos Animais, localizada em Nova Mutum que será beneficiada com R$ 3.700,00; e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Novo do Parecis, que será favorecida com R$ 2.800.

O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, de Várzea Grande, também aparece na lista com mais indicações. Somente no sorteio realizado na quinta-feira (11.11) a entidade foi escolhida por 12.550 contribuintes, dos quais 22 foram sorteados. Com isso, a instituição receberá R$ 2.200,00.

Atualmente o Programa Nota MT possui 196 entidades filantrópicas cadastradas que podem ser indicadas pelos contribuintes no momento do cadastro ou posteriormente, que concorrem aos prêmios. Para se cadastrar no Programa a entidade deve procurar a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), no setor de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva.

Doe Sua Nota

Além dos sorteios do Nota MT, cidadão tem disponível outra forma de ajudar as entidades filantrópicas independentemente de ganhar algum sorteio. Com a funcionalidade “Doe Sua Nota”, qualquer pessoa pode realizar a doação simbólica da sua nota fiscal diretamente para a instituição escolhida, desde que o CPF não seja informado no documento fiscal.

Para isso, basta solicitar a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) nas compras feitas em Mato Grosso, sem que seja incluída a identificação do CPF ou CNPJ. Depois, pelo site ou aplicativo do Nota MT deve-se informar a chave do documento fiscal, selecionar a cidade e escolher a instituição social. Também é possível fazer a leitura do QR-Code ou depositar o documento fiscal em uma das urnas a serem disponibilizadas pelas entidades sociais nos estabelecimentos comerciais.