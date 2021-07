Sorteio mensal do Nota MT beneficia 143 entidades filantrópicas com R$ 110 mil

O sorteio ‘Mensal Junho’ do Programa Nota MT que premiou 1001 consumidores nesta quinta-feira (08.07), também irá beneficiar 143 entidades filantrópicas de Mato Grosso. Juntas, elas vão receber o valor de R$ 110 mil, que corresponde a 20% das premiações distribuídas.

Essas instituições são escolhidas pelos consumidores ao fazer o cadastro no site ou aplicativo do Nota MT. E quando um bilhete do cidadão é sorteado, a entidade dele também ganha 20% do valor do prêmio.

A Associação de Amigos da Criança com Câncer de Cuiabá (AACC), foi a mais indicada pelos consumidores contemplados nesta quinta-feira (08.07). Ao todo 202 pessoas escolheram a instituição e, com isso, ela vai receber o valor de R$ 22.100,00. Desde o lançamento do Nota MT, a AACC foi escolhida por 72.738 pessoas.

Indicado 29.679 vezes, o Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCan-MT), de Cuiabá, irá receber R$ 10.200,00, referente a 83 prêmios. As outras três instituições que foram mais indicadas por ganhadores foram: o Centro Social do Menino Jesus, de Sinop, que será beneficiado com R$ 5.000,00, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de Tangará da Serra, que receberá R$ 2.500,00 e Associação Protetora dos Animais, de Sinop que irá ganhar R$ 2.400,00.

Das 10 entidades que receberão os maiores valores referentes a indicações de ganhadores, duas são de Cuiabá, duas de Sinop. Várzea Grande, Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Campo Novo do Parecis seguem na lista com um instituição. Juntas elas serão beneficiadas com R$ 51.600,00, que corresponde a 46,90% do valor total de R$ 110 mil, destinados às filantrópicas.

De 2019, ano de lançamento do Programa Nota MT, até o momento, o valor total que repassado às entidades indicadas por contribuintes sorteados foi de R$ R$2.728.500 milhões. Foram 188 instituições beneficiadas.

Cadastro das entidades

As entidades filantrópicas interessadas em participar do Programa Nota MT, precisam se cadastrar junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). No cadastro, as entidades precisam atender os requisitos do Edital 01/2019, preenchendo o formulário, informar os nomes dos presidentes ou responsáveis, telefones, e-mails e conta bancária para transferência de valores.

Para mais informações, ligar no telefone (65) 3613-5737 ou ainda procurar a Setasc, no setor Cidadania e Inclusão Socioprodutiva. O endereço é Rua Júlio Domingos de Campos, nº 100, Centro Político Administrativo (CPA), em Cuiabá.