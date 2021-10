SP: Centro de Tradições Nordestinas comemora o Dia do Nordestino

Diferente do feriado da Padroeira do Brasil no ano passado, quando ficou praticamente fechada aos fieis, o Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, no interior paulista, estará aberto este ano para receber os devotos. Mas haverá restrições: as celebrações vão acontecer com capacidade reduzida, acesso controlado e triagem com verificação de temperatura e higienização das mãos. O uso de máscara será obrigatório.

O Santuário ainda recomenda que pessoas com sintomas de gripe ou que tenham tido contato com alguma pessoa infectada pelo novo coronavírus, fiquem em casa e não compareçam às cerimônias presenciais. O Santuário também recomenda para que idosos fiquem em casa e prefiram assistir as celebrações de forma virtual.

Para atender os fiéis, o número de missas vai ser multiplicado. No feriado do dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, 14 missas serão realizadas. Os locais de celebrações também serão ampliados, com missas acontecendo tanto na Basílica quanto no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida.

No ano passado, o Santuário realizou celebrações de forma virtual, sem a presença de devotos em seu interior, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Por ser um ano atípico, ainda com algumas restrições por causa da pandemia do novo coronavírus, o Santuário não fez uma previsão de público para o feriado deste ano. A prefeitura da cidade também não deu uma previsão sobre o número de romeiros. Para a prefeitura, o feriado deste ano deve ser de muito movimento em Aparecida, mas não nas mesmas proporções de anos anteriores ao da pandemia.

A expectativa do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Aparecida (Senhores) para este ano é de uma ocupação em torno de 50% em suas 280 hospedagens associadas.

Segundo Valdecir Henrique Damião, vice-presidente do sindicato, apesar da recuperação em relação ao ano passado, quando não houve ocupação pelo Santuário estar fechado, a ocupação dos hotéis neste ano ainda é inferior a 2019, antes da pandemia.

Além das celebrações no Santuário, a prefeitura de Aparecida vai promover o espetáculo gratuito Mãe Aparecida, projeções que serão feitas na Praça Nossa Senhora Aparecida. As apresentações ocorrem entre sábado (9) e o feriado de 12 de outubro, sempre as 19h.

Neste ano, a novena e a festa para a Padroeira do Brasil tem como tema Com Maria, Somos Povo de Deus, Unidos pela Aliança.

Pessoas que queiram acompanhar as celebrações de casa, o Santuário vai transmitir a festa da Padroeira pela TV Aparecida e por suas redes sociais. Mais informações podem ser obtidas no site.