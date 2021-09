SP: movimentação em terminais rodoviários deve passar de 330 mil

O Brasil levou cerca de 20 anos para consolidar sua independência definitivamente. A afirmação é do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno. Em entrevista ao programa Brasil em Pauta deste domingo (5), Heleno falou um pouco sobre o processo histórico pela independência, o papel das Forças Armadas nesse contexto e o legado desse evento histórico para o povo brasileiro.

Segundo o ministro, foram diversas as batalhas travadas para que o Brasil conseguisse manter-se independente e com a mesma configuração territorial. Um exemplo foi a Guerra do Paraguai. O general conta que, na luta pela nação recém-criada, muitos se ofereciam como voluntários e até doavam cavalos para serem usados nas batalhas. “Essa foi uma época de afirmação da instituição militar no Brasil”, disse.

De acordo com Augusto Heleno foi a partir do 7 de setembro que começou a se formar uma identidade do brasileiro, uma “consciência nacional”.

O general falou também sobre a importância dos símbolos nacionais e sobre as escolas militares. A entrevista completa você confere no Brasil em Pauta deste domingo que vai ao ar às 19h30 na TV Brasil.