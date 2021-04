SP poderá destinar parte da tarifa de água para proteção de mananciais

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prorrogou para o dia 2 de maio, às 17h, o prazo das inscrições para o 1º Processo Seletivo de Estágio 2021. Serão oferecidas 12 vagas e formação de cadastro reserva para a sede da empresa em Brasília e para as regionais do Rio de Janeiro e São Paulo. Podem concorrer estudantes de nível superior e técnico.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Super Estágios. A prova, objetiva e online, poderá ser realizada no momento em que o candidato efetuar a inscrição no processo seletivo. A avaliação é composta por 30 questões e terá duração máxima de uma hora (60 minutos). O conteúdo da prova está dividido entre língua portuguesa, conhecimentos gerais (informática, raciocínio lógico e atualidades) e conhecimentos específicos de cada curso.

A data de divulgação do gabarito no site da Super Estágios também foi alterada, para o dia 3 de maio de 2021. Os estudantes que obtiverem nota inferior a 50% do total da prova estarão automaticamente desclassificados. Os aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação e da oferta de vaga no curso/localidade indicada durante a inscrição.

Vagas

Das 12 vagas, nove são para Brasília, sendo duas para estudantes de ciência da computação/sistemas da informação/análise e desenvolvimento de sistemas/engenharia da computação/gestão em tecnologia da informação, quatro para estudantes de jornalismo, uma para publicidade e duas para nível técnico. Para o Rio de Janeiro, uma vaga é destinada a técnico em informática. Já para São Paulo são duas vagas, uma destinada aos estudantes de jornalismo e uma para técnico em informática. O cadastro reserva selecionará estudantes para todos os cursos citados de níveis superior e técnico.

Bolsa Estágio

O estagiário de nível superior receberá bolsa estágio no valor de R$ 600, mais auxílio-transporte no valor de R$ 220. O estagiário de nível técnico terá direito a bolsa de R$ 500 mais auxílio-transporte de R$ 220.

Ações Datas Inscrições e prova online 12/04/2021 a 02/05/2021 Divulgação do gabarito 03/05/2021 Publicação do resultado final 04/05/2021 Início das convocações 05/05/2021

Sobre a EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora da Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio MEC AM, Rádio MEC FM, Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional de Brasília AM, Rádio Nacional FM de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a TV Brasil.

