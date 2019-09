STF declara inconstitucional lei que restringe horário de entrega de correspondências em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá preparou uma série de ações de zeladoria e arborização para este sábado (21). Na data em que é celebrado o Dia da Árvore, o Município programou a realização das atividades de plantio, distribuição de mudas e limpeza em diferentes pontos da cidade. No total, serão mais de 300 servidores da Secretaria de Serviços Urbanos envolvidos, além de voluntários de instituições parceiras.

“O prefeito Emanuel Pinheiro determinou um grande mutirão para esta data. Então, na Praça do Quilombo será feita uma grande operação de limpeza e ainda o plantio de 100 mudas de árvores. As ações de limpeza também serão prolongadas para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Orla do Porto, viaduto Jornalista Clóvis Roberto (Av. Fernando Corrêa da Costa), praça do bairro Pedra 90 e para o Parque Antônio Pires de Campos, que é nosso conhecido Morro da Luz”, explica o secretário José Roberto Stopa.

Todas essas atividades fazem parte também do Dia Mundial da Limpeza, coordenado pelo grupo de educação ambiental Teoria Verde. Segundo a organização, serão mais de mil voluntários distribuídos em cada um dos locais. Esta é a segunda vez que o Dia Mundial da Limpeza é realizado em Cuiabá. No ano passado, cerca de 400 cidades brasileiras participaram da ação simultânea. Para este ano, mais de 1.200 municípios já confirmaram presença.

VERDE NOVO

Com mais de 60 mil mudas já disponibilizadas (entre plantio e doação), o projeto Verde Novo também tem uma vasta programação para este sábado. No período da manhã, a equipe inicia as ações com a distribuição de 800 mudas, na praça do bairro Jardim Bom Clima. No mesmo período, outras mil mudas estarão disponíveis para a população no projeto Multiação, que será realizado na região do CPA.

As atividades em alusão ao Dia da Árvore serão encerradas com a distribuição de 2 mil mudas no Parque das Águas, a partir das 16h. O Verde Novo é desenvolvido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Juizado Volante Ambiente de Cuiabá (Juvam), em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, Instituto Ação Verde e o Grupo Petrópolis.

MUTIRÃO DA LIMPEZA

Considerado o carro-chefe da Secretaria de Serviços Urbanos no quesito zeladoria, o programa Mutirão da Limpeza será levado, neste sábado, para o bairro Altos da Serra I. No período das 7h às 11h, cerca de 200 trabalhadores atuarão na comunidade prestando os serviços de limpeza das ruas, pintura de meio-fio, podas de árvores, roçagem, manutenção na iluminação e eliminação de bolsões de lixo

“Os moradores ainda contarão com o a oportunidade de fazer o descarte de materiais inservíveis, de maneira segura e dentro da lei, por meio do nosso programa Cata-treco. Consideramos essa medida fundamental para evitar que objetos sem mais utilidade como sofás, geladeiras, fogões, dentre outros, sejam jogados em locais inapropriados”, completa o diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos.