Stopa assina termo de transmissão temporária das funções de prefeito

Secom Câmara O prefeito em exercício, José Roberto Stopa, com membros da Mesa Diretora da Câmara

A assinatura do documento aconteceu na tarde desta quarta (20), na Câmara Municipal

O vice-prefeito José Roberto Stopa (PV) assinou o termo de transmissão temporária do exercício das funções de prefeito do Município de Cuiabá na tarde desta quarta-feira (20), na Câmara de Vereadores.





A transmissão temporária ocorre em virtude do afastamento do titular, em decorrência de decisão judicial.





O ato contou com a presença do presidente da Câmara, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), do primeiro secretário, vereador Paulo Henrique (PV), do segundo secretário, vereador Cezinha Nascimento (PSL), do vereador Marcrean Santos (Progressistas), do secretário de governo, Luis Claudio e do secretário-adjunto de Governo, Wilton Coelho Pereira.





Após o ato de assinatura do termo, o presidente do Legislativo disse que “Cuiabá não pode parar e durante este período, em que estiver como prefeito em exercício, pode contar com a Câmara e com os parlamentares para ações e projetos que façam Cuiabá avançar”.





Stopa agradeceu a receptividade dos parlamentares e destacou que os trabalhos na prefeitura continuam.





“O objetivo agora é tocar a gestão, dar continuidade a este trabalho, tranquilizar todos os colegas da Câmara Municipal e também servidores e secretários para que nada, nenhum serviço público, seja paralisado, que todas as obras continuem e que a gente consiga tocar a prefeitura levando qualidade de vida, levando humanização e realizando entregas à população”, destacou.

Secom Câmara