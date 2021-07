Stopa avalia como justa e necessária luta de Emanuel e Francisco Vuolo por ferrovia em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, destinou mais de mil cobertores desde o começo da frente fria iniciada, nesta segunda-feira (21). Os cobertores são doações feitas à campanha Aquece Cuiabá, idealizada pela primeira-dama Márcia Pinheiro.

Entre os destinatários estão os idosos atendidos pelo Centro de Convivência de Idosos (CCI) que receberam uma doação de cobertores de padrão especial. Foram 500 itens de proteção ao frio entregues para os idosos com maior grau de vulnerabilidade social.

Outros 200 cobertores foram entregues à comunidade Quinta da Bandeira, situada na área rural de Cuiabá. A destinação para comunidades carentes são pedidos feitos ao Núcleo de Apoio à Primeira-dama que presta suporte no controle social junto aos líderes comunitários para averiguar a necessidade das famílias.

“Nós temos aquelas famílias referenciadas pela prefeitura, mas também temos comunidades e pessoas de todos os lugares de Cuiabá que precisam da nossa ajuda. Os presidentes e líderes entram em contato com o núcleo e alinhamos com a secretaria de Assistência Social a necessidade de efetuar essas entregas, principalmente nos dias de frio que as pessoas tanto precisam”, explicou a primeira-dama.

Os moradores em situação de rua também receberam cobertores da campanha em ação feita juntamente com a entrega de alimentação e resgate social feito pela equipe de abordagem que tem o principal objetivo fazer o encaminhamento da população em situação de rua aos albergues municipais.

Foram 342 cobertores entregues desde o início da semana quando Cuiabá registrou a queda de temperatura. A destinação acontece todos os dias de frio em virtude do item ter finalidade descartável para a população em situação de rua devido às condições de vida que impossibilita o armazenamento e zelo do cobertor.

“É uma ação rotineira dos profissionais de abordagem social. Chegou frente fria eles vão às ruas buscar os encaminhamento aos albergues, demais serviços sociais e também vão munidos de alimentação e cobertor para proteção dessas pessoas que estão em alto nível de vulnerabilidade social”, reiterou Márcia.

AQUECE CUIABÁ – A forma de doação segue como as edições anteriores sendo possível ser feita online, via o site da campanha (www.aquececuiaba.com.br), ao preço de R $12,99 por cobertor já com frete e impostos inclusos. A opção via internet foi promovida, ainda em 2017, em razão do comércio local não oferecer estoque suficiente para atender a demanda, além de oferecer alternativa de menor custo aos doadores.

No total, as doações também poderão ser feitas em três pontos da cidade. No Supermercado BigLar (Miguel Sutil) e Jardim das Américas e um ponto de coleta no Palácio Alencastro.

Para mais informações acesse: www.aquececuiaba.com.br