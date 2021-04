Stopa avalia primeiro trimestre à frente da Secretaria de Obras Públicas: “Desafiador e extremamente positivo”

“São três meses de intenso trabalho, com o intuito de avançar com as obras que estavam em andamento e destravar as que estavam suspensas”. A fala é do vice-prefeito de Cuiabá, José Roberto Stopa, que avalia como desafiado e positivo o primeiro trimestre à frente da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Entre as ações desenvolvidas nesse período, Stopa destaca, por exemplo, a evolução da construção da Avenida Contorno Leste.

Considerada a maior obra de mobilidade urbana dos últimos 50 anos, o Contorno Leste foi estabelecido como prioridade pelo prefeito Emanuel Pinheiro para a área da infraestrutura da Capital. Dessa forma, ao ser escolhido como titular da Pasta, Stopa ganhou como principal missão garantir a celeridade necessária para que, nos próximos dois anos, todos os trabalhos sejam concluídos.

Com um total de 17,3 quilômetros de extensão, o trajeto da via começa a ser aberto em diferentes trechos dentro do perímetro que inicia no Distrito Industrial e alcança a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251). Com equipes atuando em diferentes frentes, a obra progride com as etapas de terraplanagem e construção da rede de drenagem de águas pluviais. Paralelo a isso, é cumprida a etapa de desapropriação de áreas e imóveis.

Outra obra que ganha destaque nesses primeiros meses é a edificação do viaduto Murilo Domingos, na Avenida Manoel José de Arruda (Av. Beira Rio). O levantamento da estrutura já está na fase final e a previsão é de que, até o fim de abril, possa ser utilizada pela população. No local, é realizado, neste momento, a pavimentação das pistas do viaduto e das alças laterais, além do último estágio da construção das cabeceiras.

“Esses primeiros meses foram desafiadores, mas extremamente positivos. Estamos nos empenhando para cumprir uma série de missões dadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro. A gestão tem o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população. Então, o que todos podem sempre esperar da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro é esse comprometimento para construir uma Cuiabá moderna e desenvolvida”, comenta Stopa.

DESTRAVAMENTO

Além do avanço nas ações em andamento, Stopa aponta como positivo a atuação para destravar obras fundamentais para a melhoria na qualidade de vida de moradores de comunidades afastadas da região central. São os casos das pavimentações dos bairros Jardim Vitória, Jardim União e Jardim Florianópolis, que foram retomadas no mês de março e devem ser finalizadas nos próximos 60 dias.

Somado a isso, também foi iniciado o processo de duplicação da Avenida Dante Martins de Oliveira (Av. dos Trabalhadores). O trabalho teve como ponto de partida o córrego de passa pela via, onde é executado os serviços de desassoreamento e construção do muro de gabião nas laterais. A duplicação abrange um trecho de cerca de dois quilômetros, situado entre o Residencial Santa Inês e as proximidades da rotatória de entrada do bairro Planalto.

LICITAÇÕES

Na parte administrativa, acentua-se a ação conjunta com as secretarias municipais de Fazenda e Planejamento para finalizar os trâmites necessários da operação financeira formalizada com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que resultará na pavimentação de pelo menos mais 19 bairros. O crédito já foi aprovado, restando agora o cumprimento das etapas legais, que validam a operação.

Também estão em progresso os processos licitatórios para contratação das empresas que irão executar as obras. “São aproximadamente R$ 75 milhões investidos em pavimentação de bairros com extrema necessidade desse benefício. Aproveitamos o período chuvoso para concluir essas etapas e esperamos que até o próximo mês o prefeito Emanuel Pinheiro possa assinar as ordens de serviço”, explica o vice-prefeito.

Outra importante licitação que segue avançando é a para requalificação completa do Parque de Exposições Sen. Jonas Pinheiro. Com investimento de R$ 18.048.248,46, a área de mais de 140 mil metros quadrados, que já abriga diversos eventos voltados para o setor do agronegócio, será totalmente modernizada. A ideia é transformar o espaço em uma ferramenta multifuncional que ajude a fomentar e impulsionar a economia local.