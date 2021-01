Stopa recebe cronograma da Águas Cuiabá e acentua cobrança pela melhoria no acabamento das obras

O vice-prefeito e Secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, acentuou a cobrança pela qualidade nos serviços executados pela concessionária Águas Cuiabá ao longo da cidade. Em reunião realizada, nesta quinta-feira (14), com representantes da companhia, Stopa destacou que é visível os avanços alcançados na Capital na área de saneamento básico, mas reforçou a necessidade de melhoria no acabamento das obras.

De acordo com o vice-prefeito, o principal ponto de reivindicação feito pela população à Prefeitura de Cuiabá está relacionado ao trabalho de recomposição do pavimento. O gestor explicou que, apesar da concessionária ser a responsável direta pelas obras ligadas ao esgotamento e abastecimento de água potável, como poder concedente, o Município tem a incumbência de acompanhar e garantir uma boa prestação de serviço ao cidadão.

“Cuiabá está avançando e muito. A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro assumiu a cidade com 33% de rede de esgoto e hoje já estamos em 61%. A meta do nosso Plano Municipal de Saneamento Básico é universalizar esse benefício até 2024. Mas, isso tem que ser feito com qualidade em todas as etapas. Essa parte final, de compactação do solo e restauração do asfalto, precisa ser melhorada. É isso que cobramos e vamos continuar acompanhando”, disse.

Na oportunidade, a Águas Cuiabá também apresentou ao secretário o cronograma de atuação para 2021, com os pontos que receberão intervenções para construção da rede coletora de esgoto. Além disso, se comprometeu a entregar nas próximas semanas também a relação dos serviços programados para a rede de abastecimento de água. A medida é uma forma de fortalecer o alinhamento entre as ações da Prefeitura com as da empresa.

Conforme argumentado por Stopa, os trabalhos de infraestrutura executados pela Secretaria de Obras Públicas e pela Águas Cuiabá estão, de certa forma, interligados. Sendo assim, segundo ele, é extremamente importante que as duas instituições caminhem em sintonia e mantenham um constante diálogo. O vice-prefeito ainda propôs que as Associações de Moradores sejam inseridas dentro desse processo.

“A Prefeitura já tem esse bom relacionamento com o movimento comunitário, que nos ajuda a identificar e resolver uma série de situações na cidade. Então, também nessa demanda precisamos ter essa parceria com as associações. Por meio desse relacionamento, podemos facilitar a comunicação com a comunidade e minimizar os transtornos que, infelizmente, são impossíveis de não existir quando a obra depende de escavação das vias”, justificou.

O diretor-geral da Águas Cuiabá, William Figueiredo, frisou que em todas essas situações a empresa já vem trabalhando para solucionar e tornar o serviço ainda mais eficiente. “Muitas vezes, por falta de um cuidado maior nesse acabamento, um benefício excelente para a população acaba ficando em segundo plano e sendo esquecido”, comentou o diretor-geral.