Stopa recebe estudo que identifica e mitiga impactos ambientais da implantação da Ferrovia Vicente Vuolo

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Ouvidoria Geral do Município (CGM), realizou a primeira edição do projeto “Ouvidoria na Rua” após a pandemia, durante todo o dia desta quinta-feira (11), na Praça Cultural do bairro CPA 2, chegando a atender mais de 600 pessoas que passaram pelo local, que contou com a participação das ouvidorias das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Obras Públicas, Fazenda, Mobilidade Urbana, da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), do Procon municipal, da Energisa, da Águas Cuiabá, da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC), além da Secretaria da Mulher.

No local, os munícipes tiveram a oportunidade de fazer sugestões, elogios, reclamações, consultar processos já em andamento, negociar débitos e tirar dúvidas sobre os serviços prestados pelo poder público municipal.

“Isso aqui é exercício de cidadania. E eu peço que todos que estão aqui chamem os vizinhos, avisem a família. Isso aqui é acessibilidade. A Prefeitura está presente e facilitando o acesso a todas as pessoas que precisam do serviço público. Então, não percam essa oportunidade porque às vezes é difícil fazer uma reclamação por não ter um computador ou não saber fazer e nós estamos aqui para isso. A ouvidoria é o meio de acesso que o cidadão tem para fazer valer os seus direitos. É um direito que ele tem e é o dever nosso de prestar acesso, informação. É uma prestação de serviço público extremamente útil”, asseverou a controladora-geral do Município, Mariana Cristina Ribeiro dos Santos.

Conforme o ouvidor-geral do Município, Heitor Reyes, o evento marca a retomada das atividades itinerantes da Ouvidoria, após um longo de período de restrições devido à pandemia. “Este é o primeiro mutirão de muitos. Todo mês nós vamos sair para visitar um ponto estratégico da capital, aproximando as ouvidorias da população. Vamos ir de encontro às necessidades da população e não apenas ficar esperando no gabinete porque, muitas vezes, as pessoas não sabem como chegar até nós, não sabem o nosso papel, que mais de 90% dos casos são resolvidos na Ouvidoria. Somos mediadores entre a população e a Prefeitura”, explica, informando que a próxima edição será no dia 9 de dezembro, na Praça Alencastro.

Quem esteve presente no mutirão para apresentar uma série de sugestões foi o locutor de rádio e presidente do bairro CPA 2, Hélio Moura, que manifestou o pedido de reformas em diversos aparelhos públicos da região, além de obra de recapeamento. Ele elogiou a oportunidade de levar todas as demandas de maneira centralizada e no próprio bairro. “Nunca teve isso. É uma novidade para nós. Ao invés de nós irmos até a Prefeitura pra fazer uma reclamação, a Prefeitura está vindo até nós para dar oportunidade da comunidade se manifestar sobre o que ela deseja. Então, a gente quer parabenizar a Prefeitura por essa iniciativa de trabalho itinerante que, com certeza, está aí a participação da comunidade”, disse.

A aposentada Jorgina Maria de Campos, é usuária da Ouvidoria-Geral do Município há 2 anos e esteve no local para agradecer pessoalmente pelos serviços prestados. Ela fraturou a bacia após um motorista de ônibus dar partida no veículo antes que ela terminasse de descer e ficou com mobilidade fragilizada, tendo que subir e descer todas as vezes pelo elevador, o que nem sempre era respeitado pelos condutores. Após atendimento da ouvidoria, o caso dela foi encaminhado para a Secretaria de Mobilidade Urbana, que concedeu a ela uma autorização formal para que possa toda vez solicitar o uso do elevador. “Eu sempre fui bem assistida. Eu tinha dificuldade de andar de ônibus porque os motoristas não paravam pra mim para subir e descer pelo elevador. Mas eu procurei através da Ouvidoria da Prefeitura. Me deram toda a assistência, encaminhamento. Eles fizeram a solicitação, acionaram a Semob e eu tive a solução. Posteriormente, em julho deste ano, tive outro problema de saúde, devido a um ferimento no meu pé, eu mandei foto para eles pelo WhatsApp e eles me encaminharam para a Policlínica do Coxipó. Graças a Deus, já estou no final do tratamento. E eu estou muito feliz, muito grata por esse atendimento da Ouvidoria da Prefeitura de Cuiabá. Todo meu acesso foi através deles. E hoje eu fiquei sabendo que eles estavam aqui e vim agradecer”, relatou.