Stopa reconhece importância do apoio do TCE no fortalecimento da transparência pública no Município

Em encontro realizado nesta segunda-feira (07), o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas de Cuiabá, José Roberto Stopa, parabenizou a forma como o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso vem atuando para fortalecer a transparência nos Municípios. Segundo ele, além da eficiência nas atividades de fiscalização e controle, o órgão tem sido um importante parceiro na aplicação de ações que asseguram zelo nas finanças públicas.

“Promover o desenvolvimento de forma transparente e zelosa é o que norteia a nossa gestão. Nesse caminho, contamos com a parceria de diversas entidades e uma delas é o TCE. Cuiabá está no caminho da modernidade e isso deve ser promovido com total responsabilidade. Por isso, agradeço ao presidente Guilherme Maluf e ao conselheiro Antonio Joaquim, que nos receberam para debater sobre a transformação que Cuiabá vem passando”, disse Stopa.

O vice-prefeito citou como um dos exemplos de sucesso da parceria a implantação do Programa de Desenvolvimento Integrado (PDI) na estrutura administrativa da Prefeitura de Cuiabá. O PDI tem como objetivo contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando e incentivando a adoção da gestão voltada para resultados em benefícios da sociedade.

“Junto com o Tribunal de Contas, aplicamos toda essa metodologia nas secretarias do Município e vamos continuar estreitando essa relação, que traz resultados positivos à população. O PDI é pautado na transparência, no controle social, no planejamento estratégico e na inovação. Ou seja, contamos com uma ferramenta eficiente que nos auxilia a promover um trabalho focado nas principais necessidades do cidadão cuiabano”, argumentou.

Também contando com o apoio do TCE, a Prefeitura de Cuiabá implementou junto a suas ações o projeto Conselho Transparente. A atividade é voltada aos Conselhos Municipais e disponibiliza um portal exclusivo para que divulguem todas as informações correspondentes às áreas de atuação de cada uma das entidades. Dessa forma, os órgãos de controle e o cidadão poderão verificar, de forma dinâmica, todos os atos administrativos das instituições.

O projeto Escola Transparente é outro desenvolvido por meio da colaboração mútua entre Prefeitura de Cuiabá e Tribunal de Contas do Estado. A iniciativa é fundamental na prestação de contas de cada unidade, detalha os aspectos como plano de ensino, calendário de atividades, recursos repassados pela Secretaria Municipal de Educação e a forma como os valores são utilizados pelos gestores.