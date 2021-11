Stopa se reúne com presidente Bolsonaro e ministros em busca de investimentos para Cuiabá

O prefeito em exercício José Roberto Stopa, cumpriu uma importante agenda em Brasília, nesta segunda-feira (08). Acompanhado do senador mato-grossense Wellington Fagundes, o gestor esteve na capital federal buscando parcerias e investimentos com o Governo Federal para execução de obras de infraestrutura em Cuiabá.

Na reunião com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e com a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, foram debatidas pautas como a construção, a partir de 2022, de uma trincheira e dois novos viadutos em pontos considerados grandes gargalos no trânsito da Avenida Miguel Sutil.

Dessa forma, o trabalho de articulação com o Governo Federal torna-se ainda mais importante para assegurar os recursos necessários para o levantamento dos viadutos na rotatória de acesso do Centro de Eventos do Pantanal e no trevo do Santa Rosa, ligando as avenidas Lava Pés e Antártica, além da trincheira no Círculo Militar.

“Cuiabá não pode parar e não vai parar! É com essa certeza que estamos dando seguimento ao planejamento de governo elaborado para os próximos anos para Cuiabá. A Capital continuará avançando e nós estamos buscando garantir que isso ocorra com qualidade. O presidente Bolsonaro e a ministra Flávia foram extremamente receptivos e saímos com a certeza de que Cuiabá vai continuar sendo contemplada com investimentos. Agradeço também ao senador Wellington Fagundes, que tem sido um importante parceiro nessa luta”, disse o prefeito em exercício.

Contando também com a presença do prefeito de Várzea Grande, Kalil Baract, Stopa esteve ainda com o ministro da Educação Milton Ribeiro. No encontro, os gestores puderam trocar ideias e experiências, principalmente, sobre a retomada completa das atividades educacionais presenciais no contexto da pandemia da Covid-19.

“Fizemos uma visita de cortesia para o ministro que tem sido um grande parceiro nos avanços conquistados para a educação municipal de Cuiabá. No mês passado, ele esteve na Capital fazendo a entrega oficial da primeira Escola Cívico-Militar Cuiabana Profª Maria Dimpina, que tem sido uma referência nacional”, comentou Stopa.