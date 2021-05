Sudeco em parceria com a AMM oferece curso para os municípios sobre prestação de contas de convênios

Crédito: Dvivulgação

O processo de elaboração de projetos básicos, formalização de convênios, utilização da Plataforma + Brasil, fiscalização de obras e a prestação de contas, são alguns dos temas debatidos durante o workshop online para os municípios por meio do programa Sudeco itinerante. O evento foi aberto na manhã desta quarta-feira, 19 de maio, com a participação de técnicos, responsáveis pela operacionalização dos Sistemas de Convênios SICONV e SIGCON, como também os engenheiros que fiscalizam as obras executadas com recursos oriundos de emendas parlamentares.

O workshop que acontece até a próxima sexta-feira, dia 21, é promovido pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste-Sudeco, em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, por solicitação da Bancada Federal de Mato Grosso. O objetivo é capacitar as novas equipes técnicas do setor de convênio e contratos, bem como engenheiros das prefeituras.

A Coordenadora Geral da Associação Mato-grossense dos Municípios, Juliana Ferrari, que representou o presidente da AMM, Neurilan Fraga, agradeceu a equipe e a direção da Sudeco, como também o líder da Bancada Federal, Dr. Leonardo, pela parceria no evento. “Nos organizamos e abraçamos a causa. Em um curto período de tempo, os municípios foram mobilizados pela instituição”, disse ela. É muito importante a realização do workshop, diante de um trabalho grandioso para se conseguir recursos para os municípios.

Juliana destacou que é um trabalho gigantesco entre os parlamentares e o município para se alcançar o resultado. Ela lembrou que após a assinatura do convênio pelos gestores, tem o processo licitatório, a execução da obra e a prestação de contas, e ressaltou que o curso ajudará muito os gestores que são novos e que devem ter novos técnicos nos quadros das prefeituras. “A Sudeco com toda a pró-atividade contribuirá muito com a gestão municipal. A AMM está sempre á disposição para somar. Esta será uma das muitas parcerias que poderão vir pela frente”, assinalou a coordenadora.

Na abertura do evento, o superintendente da Sudeco, Nelson Fraga, enalteceu a importância da capacitação para os municípios de Mato Grosso e disse que a missão da Sudeco é apoiar o desenvolvimento do Centro-Oeste, atendendo às necessidades dos municípios por meio de suas prefeituras. “A ação conjunta com a AMM é essencial para a interlocução com os gestores municipais, de forma a orientá-las sobre os caminhos formais de apoio federal à superação dos desafios locais. Estamos honrados em promover esse evento online em que estaremos disponibilizando o conhecimento da equipe da área de convênios para ajudar ao corpo técnico das prefeituras na execução de convênios com a autarquia.”, assegurando que a Sudeco sempre está de portas abertas para atender as necessidades das prefeituras de Mato Grosso. O nosso papel é servir vocês”. Assegurou.

O líder da Bancada Federal do Mato Grosso, Dr Leonardo reafirmou o empenho dos parlamentares no Congresso Nacional para garantir recursos para as obras de infraestrurtura, que contribuem com o desenvolvimento das regiões e lembrou também o esforço dos parlamentares, para votar os projetos de interesse dos municípios, que tramitam na casa legislativa.

Após a abertura do evento, abordadas nas palestras técnicas, temas como: Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos, Inserção de propostas na Plataforma +Brasil e Formalização de Convênios, Projeto básico e acompanhamento da execução de convênios relacionados a obras e serviços de engenharia prestação de contas e Tomada de Contas Especial, acompanhamento da execução de convênios relacionados a aquisição de equipamentos