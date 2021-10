Suelen Danielen Alliend

Secom Câmara

O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), comemorou a aprovação, com apoio unânime dos deputados, do projeto de lei que denomina a primeira ferrovia estadual de “Senador Vicente Emílio Vuolo”. O projeto foi aprovado em primeira votação nesta quarta-feira (20).





“Mantenho a minha posição: não há outro nome para essa ferrovia que não seja Ferrovia Estadual Vicente Vuolo. A decisão dos deputados representa o respeito à história. Eu fiquei muito feliz com o lançamento dessa ferrovia estadual e ao mesmo tempo fiquei um pouco frustrado quando soube que mudaria de nome. Respeito a biografia do ex-rei da soja, Olacyr de Moraes, foi um grande empresário, mas a biografia do ex-senador Vicente Vuolo precisa ser preservada”, disse o vereador





“Desde criança eu ouço falar de ferrovia, ouvia falar de Vicente Vuolo que tem uma trajetória, foi um cuiabano ilustre, foi senador, ex-prefeito de Cuiabá, ex-promotor de Justiça. Temos que preservar a história dos grandes homens da nossa querida Cuiabá”, complementou.





A nova ferrovia deve começar a ser construída no segundo semestre de 2022. Ela vai ligar Cuiabá a Rondonópolis, bem como Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, além de se conectar com a malha ferroviária nacional.

Gabinete Presidência