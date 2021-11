Sugestão de Pauta: Ação “Ouvidoria na Rua’’ será realizada no Centro Cultural do CPA

O Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Cuiabá) participa nesta quinta-feira (11), do evento promovido pela Ouvidoria Geral do Município- ‘Ouvidoria na Rua’, no Centro Cultural, no bairro CPA em Cuiabá. No local, a população terá oportunidade de tirar dúvidas, orientações sobre abertura de processos e demais esclarecimentos sobre os direitos e deveres do consumidor.

O evento integra o projeto ‘Ouvidoria Itinerante’ que tem como proposta levar os serviços ofertados pelo órgão vinculado à Prefeitura de Cuiabá mais perto da comunidade. Moradores do CPA e região estão convidados. “O cidadão é fundamental para que os serviços prestados pela administração do município sejam cada vez mais eficientes, enfatizando a importância dos registros das manifestações conforme as necessidades dos cidadãos, aprimorando a comunicação institucional”, disse o ouvidor geral do Município, Heitor Reyes. A ação acontece das 08h30 às 17 horas.

Aproveitando o evento ‘Ouvidoria na Rua’, a a equipe da fiscalização irá realizar um trabalho de caráter preventivo e orientativo nos comércios da região. Nesta ação, será realizado um levantamento a respeito das normativas exigidas no Código de Defesa do Consumidor, como por exemplo, exposição correta dos produtos, opções de pagamento (parceladas ou à vista), normas de troca dos produtos, dentre outros. “Esse trabalho organizado na região do CPA em parceria com a Ouvidora foi pensado como agente facilitar no acesso da população aos serviços ofertados pelo órgão. Além também, da existência do canal de comunicação executado pela ouvidoria do município”, disse o secretário-adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor- Procon Cuiabá, Genilto Nogueira.

“A ação de fiscalização não irá aplicar multas, pelo contrário, irá informar quanto as práticas corretas e da importância de cumprir as normativas exigidas. “O Procon tem como missão fiscalizar, orientar e informar a população sobre os caminhos a serem percorridos em casos de registros de abusos e ocorrências que afrontam os direitos dos consumidores. O consumidor pode e deve denunciar e exigir os direitos”, acrescentou o secretário-adjunto.

Participam do evento, as ouvidorias das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos- Limpurb, Educação, Saúde, Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá- Arsec, Obras Públicas, Mobilidade Urbana- Semob, Águas Cuiabá, Procon Municipal, Energisa, Ordem Pública e Controladoria Geral do Município- CGM.