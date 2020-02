SUGESTÃO DE PAUTA – Aprovados no Concurso da Assistência Social participam de capacitação na próxima segunda-feira (03)

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência (Sasdhpd) dá início na próxima semana, a uma programação voltada especialmente ao acolhimento dos aprovados e empossados no 1º concurso público promovido pela Prefeitura de Cuiabá exclusivo para atender a demanda da Pasta. Já na segunda-feira (03) será realizada a capacitação introdutória do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) sendo essa uma política inovadora da gestão Emanuel Pinheiro.

O evento será realizado no Hotel Holiday Inn, a partir das 8h30, com uma extensa programação. Serão realizadas palestras sobre comportamento, administração pública, gestão de pessoas, controle interno, política de assistência social do Município e apresentação dos dados alcançados nesses três primeiros anos de gestão, além das metas para 2020.

“A proposta dessa programação, voltada principalmente para o acolhimento desses novos servidores, é preparar e apresentar a metodologia utilizada pelo Município, mas principalmente, demonstrar a essas pessoas que o nosso foco é atender com qualidade e excelência a população em situação e risco de vulnerabilidade social”, disse o secretário municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Wilton Coelho.

O secretário informou ainda que além desse primeiro encontro de acolhimento e capacitação sobre o Suas, grupos de trabalhos estão sendo programados, divididos por área de atuação, antes da inserção desses trabalhadores nas unidades descentralizadas e na sede da Secretaria.

“Esse é um momento importante e muito feliz para a gestão Emanuel Pinheiro. Para nós que estamos à frente da Secretaria é uma satisfação receber esses 288 novos servidores que irão contribuir para um atendimento cada vez melhor à população carente da Capital”, declarou o secretário.

Foram ofertadas 288 vagas especificamente para atender à demanda da pasta social do Município. Esse foi o primeiro concurso público da pasta de Assistência Social do Município. O concurso foi destinado a selecionar candidatos para assumir cargos efetivos e para formação de cadastro reserva. Com a convocação, os candidatos devem observar os documentos e exames médicos necessários descritos no ato de convocação.

Os testes foram para os cargos de assistente social, contador, nutricionista, administrador, cuidador, educador físico, dentre outros. A lista dos aprovados no concurso foi divulgada no dia 30 de dezembro, no Diário Oficial n° 1810. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430.

SERVIÇO:

O que: Capacitação dos aprovados no concurso da Secretaria de Assistência Social

Quando: 03/02/2020- Segunda-feira

Horário: 8h30

Onde: Hotel Holiday Inn- Avenida Miguel Sutil, nº 2050, Bairro Jardim Leblon, Cuiabá-MT