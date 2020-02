SUGESTAO DE PAUTA – Apuração e premiação de desfile de blocos encerram Carnaval da da Gente

Nesta quarta-feira (26), é realizada a apuração dos votos do desfile de blocos, encerrando a programação do “Carnaval da Gente 2020”. A cerimônia, que também será de premiação, acontece às 17h no Parque de Exposições. O evento é promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura Esporte e Turismo.

Os blocos desfilaram na terça-feira (25) disputando a premiação total de R$ 100 mil. No total, seis grupos participaram do desfile, no pátio a frente da arquibancada. Foram eles: Bloco Vaidade, Unidos do Carumbé’, Império de Casa Nova, Unidos do Araés e Melados e Boca Suja. Haverá ainda apresentação de abertura do ‘Bloco das Divas’ e ‘Bloco Plus Samba’.

O complexo organizado para a ocasião conta com espaço kids, área de shows, avenida de desfile de blocos, praça de alimentação, além de área específica para equipe de saúde, juizado infantil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A entrada será monitorada e vai contar com vistoria. Todos os menores de idade devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. Será exigido documento de identificação da criança e do adulto para comprovar o vínculo. Além disso, não será permitida entrada com latas, garrafas, qualquer objeto perfurante e/ou cortante no local.

Programação Carnaval da Gente 2020:

Quarta-feira (26) apuração desfile: Bloco das Divas, Plus Samba e desfile de blocos de carnaval (Vaidade, Unidos do Carumbé, Império de Casa Nova, Unidos do Araés, Melados e Boca Suja).

Serviço:

O que: Apuração Desfile de Blocos – Carnaval da Gente 2020

Quando: quarta-feira (26), às 17h

Onde: Parque de Exposições Jonas Pinheiro