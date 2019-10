SUGESTÃO DE PAUTA – Bairro Cidade Verde é contemplado com praça pública

O auditório do Cuiabá-Prev abrigou mais uma das ações de conscientização e prevenção ao suicídio da Prefeitura de Cuiabá. Em palestra ministrada pela psicóloga Geysa Parada, membros da Associação dos Aposentados e servidores da Secretaria de Gestão puderam compartilhar vivências e aprender mais sobre os sintomas de depressão e as principais orientações para quem, de alguma forma, convive com ela.

De acordo com a psicóloga, a ajuda profissional faz toda diferença nestes casos, uma vez que a pessoa que está caminhando para tirar a própria vida está procurando ajuda. Ela conta que, a cada 10 suicídios, nove poderiam ser evitados pela presença e o acolhimento daqueles que convivem com a pessoa doente.

Neste contexto, é importante que todos estejam atentos e saibam identificar mudanças de comportamento entre familiares, amigos e colegas de trabalho. “A maioria dos pacientes neste estágio da depressão costuma pedir ajuda de diferentes formas. São mensagens, discursos diferentes, mudanças de comportamento. Isso acontece gradualmente ao longo da vida e as causas são multifatoriais”, diz.

Sendo assim, um dos fatores mais importantes na luta contra o suicídio é a desmistificação dos tabus que o cercam. “Falar de morte é lembrar de sua própria finitude e da finitude de quem você ama, mas nós precisamos tocar nesse assunto”, afirma.

De acordo com o secretário adjunto de Previdência, Fernando de Oliveira, a iniciativa foi ao encontro da proposta do Setembro Amarelo, e faz parte de um planejamento que contempla também outras especialidades, como o Janeiro Branco, dedicado à saúde mental; o Outubro Rosa, dedicado à saúde da mulher; e o Novembro Azul, dedicado à saúde do homem.

Os trabalhos são desenvolvidos em parceira com a empresa de consultoria que presta serviços ao órgão e contam sempre com suporte de profissionais da área, preparados para abordar as diferentes temáticas. “Aqui nós trabalhamos com vidas, então não podemos ignorar a importância desses assuntos. Essa preocupação constante com a saúde do servidor é reconhecida, inclusive, nas nossas certificações.”